Portal conecta viajantes de ônibus a mais de 75 mil rotas pelo Brasil

Mais de 37 milhões de pessoas viajaram de ônibus pelo Brasil em 2024, um aumento de 9 milhões de passageiros em comparação com 2023, segundo a ANTT. Contudo, os viajantes ainda buscam serviços de compra de passagens cada vez mais seguros, práticos e rápidos.

Pensando nisso, a Águia Flex se reinventou, e agora une inovação tecnológica à qualidade ao oferecer um serviço 100% digital que garante a emissão de passagens em poucos minutos sem sair de casa.

Com uma nova proposta de atuação no mercado, a marca se posiciona hoje como um portal digital de passagens, com mais de 200 viações parceiras e 75 mil rotas que conectam brasileiros de todos os cantos do país.

O reposicionamento significa ainda mais opções de destinos e horários, com a praticidade que só um serviço em constante movimento pode oferecer.

Como funciona?

No portal da Águia Flex, o passageiro pode pesquisar, escolher o assento, pagar e receber a passagem de ônibus de forma rápida e sem complicação.

Depois, é só receber o bilhete digital no celular, apresentar o documento com foto no embarque e seguir viagem com tranquilidade.

Além disso, não é preciso se preocupar com custos extras: são até 33kg de bagagem gratuita por pessoa — uma vantagem e tanto para quem viaja com frequência.

Rotas que conectam o Brasil

Procurando ônibus para Brasília, Belo Horizonte ou Juiz de Fora? A plataforma já oferece passagens para os principais destinos rodoviários do Brasil.

Entre as rotas mais procuradas estão:

Seja para visitar a família, resolver compromissos de trabalho ou conhecer novos lugares, as rotas da Águia Flex oferecem boas opções de horários, valores competitivos e total comodidade no processo de compra.

Ao viajar para Brasília, por exemplo, o passageiro tem a oportunidade de explorar uma cidade marcada pela história e influência nacional e ainda conhecer o centro das decisões que moldam o país.

Agora, se a escolha for uma viagem de ônibus para São Paulo, a maior cidade do Brasil trará ao viajante as melhores experiências da gastronomia e entretenimento, com restaurantes renomados e atrações como o Parque Ibirapuera e a Avenida Paulista.

Conhecido mundialmente pelas belas praias e o Cristo Redentor, a escolha de um ônibus parceiro da Águia Flex para o Rio de Janeiro também reserva passeios imperdíveis como o Pão de Açúcar e o Museu do Amanhã.

E para quem quiser fugir do óbvio, escolher o portal 100% digital garantirá preços acessíveis e flexibilidade nos horários para os que viajarem de ônibus para Juiz de Fora a procura de um clima tranquilo e ambiente charmoso, com belas atrações como Igreja de São Sebastião e o Museu Mariano Procópio.

Acesse agora o site da Águia Flex, escolha o seu destino e descubra como é fácil viajar com quem entende de estrada.