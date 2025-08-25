Porto do Pecém bate recorde histórico e impulsiona economia cearense

No coração da costa cearense, um porto vem se destacando como motor de desenvolvimento para o estado e para o Brasil. O Porto do Pecém, localizado a 60 km de Fortaleza, acaba de registrar o melhor início de ano de toda a história.

Entre janeiro e abril de 2025, o movimento de cargas cresceu de forma impressionante: foram 220.376 contêineres movimentados, um aumento de 37% em relação ao mesmo período de 2024.

No total, mais de 6,6 milhões de toneladas de mercadorias passaram pelo terminal nesse quadrimestre, alta de 12,4% em comparação ao ano passado.

O presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, explica que o bom desempenho é fruto de planejamento e inovação. “Nossa meta é manter esse ritmo até o fim de 2025 e crescer ainda mais nos próximos anos, com projetos como o novo Terminal de Tancagem e a ferrovia Transnordestina.”

De onde vem e para onde vai tanta carga?

Placas de aço prontas para embarque no Porto do Pecém

Grande parte desse crescimento vem da chamada cabotagem, que é o transporte de mercadorias entre portos brasileiros. Nessa modalidade, o Pecém movimentou 4,19 milhões de toneladas no quadrimestre, alta de 12% em relação a 2024.

Os principais produtos que chegam são minérios, cereais, combustíveis e ferro fundido. Já entre os que saem, destacam-se sal, ferro fundido, plásticos e combustíveis.

Outra parte importante é o longo curso, nome dado à navegação internacional. Nesse caso, o aumento foi de 14%. Chegaram ao Pecém combustíveis minerais, ferro fundido, máquinas e plásticos. Saíram ferro fundido, minérios, sal e frutas frescas, que têm como destino mercados exigentes como o europeu.

Para o diretor comercial do complexo, André Magalhães, a conquista reflete adaptação às demandas do comércio mundial.

“O Complexo do Pecém vive um momento notável de crescimento e desenvolvimento. A nova rota da Ásia para o Pecém e a movimentação de materiais siderúrgicos e a exportação de minério de ferro foram fundamentais para alcançar os excelentes resultados no melhor quadrimestre da história do Porto do Pecém”, explica.

Maio histórico para o aço

Porto do Pecém em plena atividade com múltiplos navios operando

Se o início do ano já foi forte, maio superou expectativas. O Porto do Pecém bateu o recorde histórico de exportação de placas de aço, enviando 387.690 toneladas para o exterior e para outros estados brasileiros em apenas um mês. O número é 18,39% maior que o recorde anterior, registrado em 2023.

Essas placas são produzidas pela ArcelorMittal na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará e enviadas para países como Estados Unidos, França, Polônia, Alemanha e Itália.

“Esse resultado demonstra nossa capacidade operacional em atender demandas logísticas de grande escala com eficiência, além de reforçar a integração estratégica entre o Porto do Pecém e a ArcelorMittal Pecém, consolidando nossa relevância no cenário mundial de exportação”, afirma Max Quintino.

Muito além de um porto

Ampliação das operações no terminal de contêineres do Porto do Pecém

O Pecém é hoje mais do que um ponto de entrada e saída de mercadorias, ele exporta aço, minério de ferro, frutas como melões e mangas, além de sal, cereais e combustíveis. A localização estratégica e infraestrutura moderna atraem investimentos e impulsionam a economia do Ceará e do Nordeste.

O futuro reserva ainda mais: o complexo se prepara para produzir e exportar hidrogênio verde, combustível limpo e renovável que pode colocar o Ceará no mapa da transição energética mundial.

Com recordes sucessivos e novas metas à vista, o Porto do Pecém se consolida como um símbolo de eficiência e desenvolvimento.