Portões são abertos e multidão entra para garantir lugar no show de Jorge e Mateus na Expoacre

Os portões do arena de shows foram oficialmente abertos no início da noite deste domingo (3), e a movimentação foi intensa logo nos primeiros minutos. Centenas de fãs correram para ocupar os melhores lugares na frente do palco, em preparação para o aguardado show da dupla Jorge e Mateus.

A apresentação marca a última noite da Expoacre 2025 e promete ser uma das mais emocionantes. Desde as primeiras horas da tarde, já era possível ver filas se formando nas entradas do parque.

Seguranças e equipes de apoio reforçaram o controle do acesso ao espaço para garantir uma entrada organizada.

Jorge e Mateus sobem ao palco ainda nesta noite, trazendo grandes sucessos da carreira para um público fiel que promete cantar do início ao fim.

Veja o vídeo: