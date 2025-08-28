28/08/2025
PR: carro avança sinal vermelho e bate na viatura da PM; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento exato de um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar na região central de Cascavel, no oeste do Paraná, nessa quarta-feira (27/8).

Nas imagens é possível ver o Honda Civic na rua Erechim, quando passa o sinal vermelho e se envolve em batida com a viatura que trafegava na rua Afonso Pena.

Leia a matéria completa em GMC Online, parceiro do Metrópoles.

 

 

