PR: carro avança sinal vermelho e bate na viatura da PM; veja vídeo

0
Uma câmera de segurança flagrou o momento exato de um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar na região central de Cascavel, no oeste do Paraná, nessa quarta-feira (27/8).
Leia também
-
Homem para viatura da PM, esfaqueia policial e é morto em MG. Vídeo
-
Viatura da PMDF se envolve em acidente e dois policiais ficam feridos
-
PM do DF é acusado de usar viatura para perseguir ex após agressões
-
Saiba quem é a PM punida após postar vídeo lavando viatura
Nas imagens é possível ver o Honda Civic na rua Erechim, quando passa o sinal vermelho e se envolve em batida com a viatura que trafegava na rua Afonso Pena.
Leia a matéria completa em GMC Online, parceiro do Metrópoles.