Preço da arroba do boi gordo cai no Acre e se mantém abaixo da média nacional

O valor da arroba do boi gordo no Acre voltou a cair nas últimas semanas, segundo levantamento da Scot Consultoria, atualizado em 8 de agosto de 2025. Atualmente, a cotação é de R$ 227,50 no pagamento à vista e R$ 230,00 no prazo.

O preço é menor que o registrado em 21 de julho, quando dados do ac24agro apontavam R$ 237,50 à vista — cerca de R$ 60 a menos que a média nacional na época, de R$ 296,75.

A diferença entre o mercado acreano e outras regiões do país está ligada a fatores como altos custos logísticos, poucos frigoríficos compradores e dificuldades no escoamento da produção. Para os pecuaristas, o cenário representa margens mais apertadas e custos de produção ainda elevados.

Com a instabilidade no mercado nacional, a expectativa é de que haja melhora apenas com maior movimentação nas vendas e avanços em infraestrutura, capazes de reduzir a diferença entre o preço local e a média brasileira.