Prefeito de Porto Walter anuncia Forró Boys como atração nacional do Festival do Milho 2025

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, anunciou neste domingo (3) a terceira atração nacional confirmada para a 10ª edição do Festival do Milho: a Banda Forró Boys. O tradicional evento será realizado entre os dias 18 e 20 de setembro de 2025 e promete atrair grande público com uma programação voltada para todos os gostos.

O anúncio foi feito durante um churrasco popular no Ramal Gleba Minas, onde a população se reuniu para celebrar a conclusão de cerca de 80% das obras de recuperação dos ramais do município. De acordo com a prefeitura, mais de 100 quilômetros de estradas vicinais já foram recuperados por meio da Secretaria Municipal de Obras.

A escolha da banda foi recebida com entusiasmo pelos moradores presentes. Segundo o prefeito, a programação do festival está sendo construída com base nas demandas ouvidas nas visitas à zona rural.

“Estamos atendendo o que a população nos pede durante as visitas à zona rural. Este ano, o festival será para todos os gostos”, afirmou César Andrade.