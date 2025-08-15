15/08/2025
Prefeito de São Bernardo é afastado e usará tornozeleira

Marcelo Fernandes é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro em operação da polícia federal

O prefeito de São Bernardo dos Campos (SP), Marcelo de Lima Fernandes, foi afastado do cargo nesta quinta-feira, em meio a uma investigação da Polícia Federal sobre corrupção e lavagem de dinheiro. A Justiça negou o pedido de prisão da PF, mas determinou que o prefeito use tornozeleira eletrônica. Ele também está proibido de manter contato com outros investigados e de sair do município.

A operação, batizada de “Estafeta”, mira uma organização criminosa com atuação na administração pública. Além do prefeito, o presidente da Câmara de Vereadores, Danilo Lima, e o suplente Ary José Oliveira foram alvos.

Marcelo Fernandes foi eleito prefeito de São Bernardo do Campo em 2024 – (crédito: Reprodução/Facebook)

A investigação teve início no mês passado, após a polícia encontrar R$ 14 milhões em dinheiro com um servidor público, Paulo Iran, apontado como operador financeiro de Fernandes. O servidor é considerado foragido. Em nota, a prefeitura informou que irá colaborar com as investigações.

Fonte: Polícia Federal e UOL Redigido por Contilnet.

