Prefeito é afastado do cargo após apreensão de R$ 14 milhões

O prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo Lima (Podemos), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (13). Embora a PF tenha solicitado a prisão, a Justiça determinou o afastamento de Lima do cargo por um ano e o uso de uma tornozeleira eletrônica. A investigação busca apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no município.

Detalhes da operação

A investigação, chamada “Operação Estafeta”, começou em julho de 2025 após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie (entre reais e dólares) com um auxiliar legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Paulo Iran. A análise do celular do servidor revelou uma relação próxima com o prefeito.

Além de Marcelo Lima, o presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima Ramos, e o suplente de vereador Ary José de Oliveira também foram alvos da operação. A Polícia Federal cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em diversas cidades da Grande São Paulo, incluindo Santo André, Mauá e Diadema. Com o afastamento do prefeito, a vice-prefeita, Jessica Cormick (Avante), assume o comando da cidade.

Fonte: O Globo

Redigido por Contilnet.