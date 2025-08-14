14 de agosto de 2025
Prefeito é afastado do cargo após apreensão de R$ 14 milhões

Marcelo Lima, do Podemos, teve afastamento por um ano e usará tornozeleira eletrônica

O prefeito de São Bernardo do Campo (SP), Marcelo Lima (Podemos), foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (13). Embora a PF tenha solicitado a prisão, a Justiça determinou o afastamento de Lima do cargo por um ano e o uso de uma tornozeleira eletrônica. A investigação busca apurar crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no município.

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos) — Foto: Fábio Tito/g1

Detalhes da operação

A investigação, chamada “Operação Estafeta”, começou em julho de 2025 após a apreensão de R$ 14 milhões em espécie (entre reais e dólares) com um auxiliar legislativo da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Paulo Iran. A análise do celular do servidor revelou uma relação próxima com o prefeito.

Dinheiro apreendido pela Polícia Federal com servidor da Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande SP. — Foto: Divulgação/PF

Dinheiro apreendido pela Polícia Federal com servidor da Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande SP. — Foto: Divulgação/PF

Além de Marcelo Lima, o presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima Ramos, e o suplente de vereador Ary José de Oliveira também foram alvos da operação. A Polícia Federal cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em diversas cidades da Grande São Paulo, incluindo Santo André, Mauá e Diadema. Com o afastamento do prefeito, a vice-prefeita, Jessica Cormick (Avante), assume o comando da cidade.

Fonte: O Globo

Redigido por Contilnet.

