Prefeito no Acre se emociona e realiza sonho de menino de 11 anos que pediu cavalo em cartas

Um gesto de sensibilidade marcou o fim de semana em Porto Walter. Neste sábado (16), o prefeito César Andrade realizou o sonho de Carlos Henrique, de 11 anos, que desejava ter um cavalo.

O menino deixou três cartas escritas à mão no portão da casa do prefeito, relatando seu desejo e explicando que sua família não tinha condições de comprar o animal. As mensagens emocionaram César Andrade, que decidiu atender ao pedido.

“Quando a gente vê uma criança sonhando com tanta pureza, a gente tem a obrigação de ouvir. O Carlos mostrou coragem, educação e esperança. Hoje tive a alegria de entregar a ele o tão sonhado cavalo. Foi emocionante”, disse o prefeito durante a entrega.

A cena comoveu moradores que acompanharam o momento. Carlos recebeu o presente com alegria, agradeceu emocionado e rapidamente criou laços com o novo companheiro.