18/08/2025
Prefeitura abre inscrições para contratação de educadores em comunidades rurais

O contrato terá duração inicial de seis meses, prorrogável por igual período, conforme a necessidade da administração municipal

A Prefeitura de Capixaba abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de Agentes de Educação da Primeira Infância, com atuação no Programa Caminhos da Educação do Campo, que leva atendimento educacional domiciliar a crianças residentes em comunidades rurais de difícil acesso. O edital foi publicado na edição desta segunda-feira (18) do Diário Oficial do Estado.

O contrato tem duração de seis meses, com prorrogação por mais seis/Foto: Reprodução

Estão disponíveis duas vagas imediatas, além de cadastro de reserva para futuras contratações durante o ano letivo. A remuneração é de R$1.518, com jornada de 30 horas semanais e dedicação exclusiva, o que impede o acúmulo de outras atividades laborais. O contrato terá duração inicial de seis meses, prorrogável por igual período, conforme a necessidade da administração municipal.

Podem participar candidatos que tenham ensino médio completo; possuam idade mínima de 18 anos; residam na comunidade onde desejam atuar; apresentem afinidade com crianças; e tenham disponibilidade para participar de formações, reuniões pedagógicas e oficinas, mesmo fora da comunidade, incluindo eventuais pernoites.

As inscrições serão realizadas presencialmente no dia 19 de agosto, das 7h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Cecília Boaventura, nº 1093, Centro de Capixaba.

Para se inscrever, é necessário preencher o formulário disponível no local, entregar Curriculum Vitae e apresentar cópias e originais dos documentos exigidos: RG e CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, certidões negativas criminais e eleitorais, além de comprovante de experiência com Educação Infantil, se houver. A inscrição é gratuita e limitada a uma por candidato, vinculada à comunidade de interesse.

Em caso de empate, terão prioridade candidatos com maior escolaridade, mais tempo de experiência, maior carga horária em cursos de formação continuada e, por último, maior idade. Pessoas com deficiência terão 5% das vagas reservadas, mediante apresentação de laudo médico atualizado com o CID.

Cada agente aprovado ficará responsável pelo acompanhamento de até 12 crianças, conforme as diretrizes do programa. Confira o PDF na íntegra:

edital88

