26/08/2025
Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo Educação; veja lista completa

Candidatos devem se apresentar na Escola Municipal Monteiro Lobato com documentação completa

A Secretaria Municipal de Educação (SEME) divulgou no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (26) a convocação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de professores e servidores administrativos, referente ao Edital nº 005/2025. A chamada segue a homologação publicada no DOE nº 14.050 e determina que os selecionados devem comparecer à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato para a apresentação da documentação exigida.

De acordo com o edital, os convocados que não se apresentarem no local e prazo estipulados serão considerados desistentes, e suas vagas serão destinadas a outros candidatos aprovados, respeitando-se a ordem de classificação geral. Os cargos abrangem diferentes áreas da rede municipal, contemplando tanto a zona urbana quanto a rural.

SEME convoca aprovados em processo seletivo para professores e servidores/Foto: Reprodução

Entre as funções disponíveis estão professor da educação especial (mediador, AEE, bilíngue e Libras, incluindo vagas para Pessoas com Deficiência – PCD), professor da educação infantil (creche e pré-escola, também com vagas para PCD), professor do ensino fundamental (1º ao 5º ano), professor de educação física, além de cargos para assistente escolar, cuidador pessoal e merendeira, distribuídos entre zona urbana e rural.

Para a efetivação da contratação, os candidatos devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, CPF, diploma de graduação ou comprovante de escolaridade (conforme o nível exigido), comprovante de residência, título de eleitor e comprovante de quitação eleitoral, comprovante do serviço militar (para homens), número do PIS/Pasep, declaração negativa de antecedentes criminais emitida pelo cartório distribuidor da Comarca de Rio Branco, cópia da carteira de trabalho, declaração de não acúmulo de cargos, conta salário ou corrente no Banco do Brasil, atestado de aptidão física e mental, declaração de bens, além de certidão de nascimento e CPF dos dependentes.

A SEME reforça a importância da apresentação integral da documentação exigida, uma vez que a ausência de qualquer item poderá comprometer a efetivação da contratação. A convocação representa uma oportunidade para profissionais da educação e da área administrativa ingressarem no serviço público municipal de forma temporária, contribuindo para a continuidade do funcionamento das escolas da rede.

VEJA NA ÍNTEGRA

CONVOCAVAO

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

