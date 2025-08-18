18/08/2025
Prefeitura de Brasiléia realiza mais de 2 mil serviços entre atendimento e procedimentos à zona rural

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (16) a primeira edição do programa “Saúde em Ação na Comunidade”, levando serviços de saúde e assistência social à população da zona rural. A ação aconteceu no Ramal Santa Luzia, km 84 + 60 km, na residência do senhor Curuçá e da dona Ana, onde a casa foi transformada em um verdadeiro centro de atendimento para os moradores locais e comunidades vizinhas.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

O prefeito Carlinhos do Pelado participou da atividade acompanhado da primeira-dama Nilha Lima, do deputado Tadeu Hassem, vereadores, secretários e servidores municipais. A iniciativa reuniu mais de 50 servidores da Prefeitura, entre profissionais de saúde,entre médicos, enfermeiros, técnicos e equipe de apoio e colaboradores, garantindo qualidade e agilidade nos atendimentos.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

“Esse é um momento de muita alegria para todos nós, porque estamos conseguindo levar a saúde para perto de quem mais precisa. Sabemos da dificuldade de deslocamento dessas comunidades, que muitas vezes ficam meses sem poder chegar à cidade. Nosso compromisso da nossa gestão e aproximar ainda mais os serviços públicos e dar dignidade às famílias da zona rural”, destacou o prefeito Carlinhos do Pelado.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde foram ofertados vários tipos de serviços, incluindo duas especialidades médicas pediatria e ginecologia.

19 eletrocardiogramas, 83 ultrassonografias, 39 atendimentos em ginecologia, 37 atendimentos com nutricionista, 36 avaliações de bioimpedância, 268 testes rápidos, 116 aferições de pressão arterial, 170 atendimentos médicos, 11 exames preventivos (PCCU), 64 procedimentos odontológicos, 774 dispensações de medicamentos, 32 administrações de medicamentos intramusculares, 60 cortes de cabelo, 11 pesagens do Bolsa Família, 170 aferições de peso e altura, 235 doses de vacinas aplicadas, 78 atendimentos de enfermagem.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Ao todo, foram realizados mais de 2 mil procedimentos e atendimentos durante a ação.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

O secretário de Saúde, Francelio Barbosa, reforçou o impacto positivo do programa:

“É realmente uma ação histórica. Estamos conseguindo atender comunidades que ficam a mais de 140 quilômetros da cidade e, muitas vezes, a 80 quilômetros do posto de saúde mais próximo. Isso mostra o comprometimento da gestão municipal com a saúde da população rural”.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Moradores também celebraram a chegada do programa. O comunitário Ezequiel Melo, representante do Núcleo de Base Nossa Senhora Aparecida, lembrou da distância até o posto de saúde mais próximo:

“A gente está praticamente a 80 quilômetros de um posto de saúde. Ter esses atendimentos aqui é muito importante. Parabéns ao prefeito e a toda a equipe, porque a comunidade precisava demais desse apoio”.

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

Já dona Ana do Curuçá, que passa quase dois anos sem conseguir ir a cidade e que abriu sua residência para receber a equipe, emocionou-se ao falar da experiência:

Fotos: Secom/ Prefeitura de Brasileia

“Eu passo de um ano e nove meses sem ir à cidade. Ver médicos, enfermeiros e toda a equipe aqui dentro da minha casa, atendendo nosso povo, é uma felicidade imensa. É um sonho realizado. Só temos a agradecer ao prefeito Carlinhos e a toda a equipe”.

O programa “Saúde em Ação na Comunidade” terá novas edições e seguirá beneficiando outras localidades da zona rural de Brasiléia nos próximos meses.

Por Fernando Oliveira

