Prefeitura de Capixaba: inscrições para seletivo para agente de educação encerram nesta terça-feira

A Prefeitura de Capixaba, no Acre, abriu um novo processo seletivo para a contratação de dois profissionais para o cargo de Agente de Educação. A oportunidade exige ensino médio completo e oferece uma remuneração de R$ 1.518,00 para uma jornada de 30 horas semanais.

As inscrições são presenciais e podem ser feitas nesta terça-feira, 19 de agosto, das 7h às 13h, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Cecília Boaventura, nº 1093, no Centro da cidade.

O processo de seleção dos candidatos será feito por meio de análise de currículo. O prazo de validade do seletivo é de seis meses, podendo ser prorrogado por igual período.

