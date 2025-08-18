Prefeitura de Cruzeiro do Sul asfalta Rua 5 de Novembro; este ano serão asfaltadas 30 ruas

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação entregou nesta segunda-feira, 18, um trecho de asfalto e iluminação da Rua 5 de Novembro, entre os Bairro João Alves e Saboeiro.

A rua recebeu serviços de drenagem, meio fio, asfalto e iluminação pública.

A moradora Luzelí Lima agradeceu ao prefeito Zequinha Lima e destacou que o asfaltamento melhora a vida de toda a comunidade. “Aqui era muito difícil e agora nós temos uma rua asfaltada. O sentimento da comunidade é de gratidão”, contou.

O prefeito Zequinha Lima esteve no local, e disse que a prefeitura está a disposição para servir à população. “Contem conosco, com nossos serviços. Nosso objetivo é sempre garantir melhorias e dignidade para os cruzeirenses”, destacou.

Este ano a prefeitura de Cruzeiro do Sul tem a meta de asfaltar 30 ruas do município. No início da noite desta segunda-feira, 18, o prefeito Zequinha Lima vai assinar a ordem de serviço de asfaltamento da Rua Mário Gomes, no Bairro São Cristóvão.