Prefeitura de Cruzeiro do Sul corre para retomar exames hormonais após queda de energia

A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que o equipamento responsável pela realização dos exames hormonais do Centro de Diagnóstico Edson Mesquita de Magalhães, no bairro Aeroporto Velho, foi danificado devido às quedas de energia registradas na noite de quarta-feira, 27 e madrugada de quinta-feira,28.

De forma imediata, a Secretaria entrou em contato com a empresa responsável e já solicitou a substituição da placa danificada. O reparo está em andamento e a previsão é de que até a próxima semana o serviço seja restabelecido, garantindo a retomada das coletas e dos atendimentos normalmente.

A Prefeitura reforça seu compromisso em trabalhar continuamente em prol da população, assegurando qualidade e eficiência nos serviços de saúde do município.

