Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá início a novo Grupo de Práticas Corporais

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início a um novo grupo de práticas corporais no bairro Cruzeirinho nesta quarta-feira, 13. As atividades, que incluirão uma aula de aeróbica, terão início às 17h30, na quadra em frente à escola Irmã Diana.

O município conta atualmente com 23 grupos de práticas corporais, abrangendo áreas urbanas e rurais. Bairros como São José, Cruzeirão, Santa Luzia, Ramal 3, Telégrafo, João Alves e Aeroporto Velho já participam do programa, que oferece aulas de uma a duas vezes por semana, conforme a localidade.

Gilmar Gilles, coordenador da Atenção Básica do Município destacou a importância dessas iniciativas para a saúde da população. “Após a pandemia de Covid-19, no segundo semestre de 2022, o governo federal identificou a necessidade de integrar profissionais de diversas áreas, como assistentes sociais, fisioterapeutas e educadores físicos, às equipes de saúde da família. Assim, foram formadas equipes multidisciplinares para dar suporte às ações de saúde e a gestão do prefeito Zequinha Lima aderiu fortemente a esse projeto”, explicou.

De acordo com Gilles, a criação desses grupos visa atender à demanda de pacientes que têm orientações médicas para a prática de exercícios. “Esses grupos não apenas promovem a saúde física, contribuindo para o controle de doenças como diabetes e hipertensão, mas também fortalecem a saúde mental, melhorando o humor e reduzindo o estresse”, afirmou ressaltando ainda que o convívio social proporcionado pelas práticas corporais é fundamental na vida de muitos participantes.

“Esses grupos funcionam como um espaço de amizade e diálogo, permitindo que as pessoas se conectem e compartilhem experiências”, completou.

Gilles convidou a população a participar da atividade do Cruzeirinho lembrando a importância de se vestir de forma confortável e levar uma garrafinha de água. “Queremos que todos se sintam à vontade para se juntar a nós e aproveitar os benefícios da atividade física em grupo”, concluiu.