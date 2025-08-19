18/08/2025
Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá ordem de serviço de asfaltamento de rua no Bairro São Cristóvão

O prefeito Zequinha Lima assinou nesta segunda-feira, 18, a ordem de serviços para o asfaltamento de 300 metros da Rua Mário Gomes, no Bairro São Cristóvão, em frente ao estádio Arena do Juruá. A obra, no valor de R$ 450 mil,contará com terraplanagem, drenagem, instalação de tubulação de água e asfaltamento.

É uma das 30 vias que a prefeitura está pavimentando por meio do Programa “Asfalto na Tua Rua”, garantindo melhor qualidade de vida para os moradores, valorização dos imóveis e desenvolvimento do município.

Prefeitura de Cruzeiro do Sul dá ordem de serviço de asfaltamento de rua no Bairro São Cristóvão/Foto: Ascom

O presidente da Associação dos moradores do Bairro São Cristóvão, Andrés Cleimon, agradeceu pela ação da prefeitura, que vai acabar com a lama e a poeira na localidade. “A palavra de hoje é gratidão. Estamos muito feliz pelos investimentos do prefeito Zequinha Lima aqui no nosso bairro onde as famílias estarão recebendo uma rua pavimentada. Muito obrigado ao prefeito Zequinha Lima”, destacou o líder comunitário.

O morador da comunidade Giovani Maciel, destacou que o prefeito Zequinha Lima está honrando a palavra dada.
“É muito bom quando somos honrados. Nós pedimos, o prefeito garantiu que faria nosso asfalto e hoje estamos sendo agraciados com esse grande benefício para nossa comunidade”.

O prefeito Zequinha Lima enfatizou e agradeceu à parceria com o governo do Estado na execução do programa Asfalto na Tua Rua, que moderniza e desenvolve Cruzeiro do Sul.

” Mais uma rua sendo contemplada e qui havia uma expectativa muito grande para que o asfalto pudesse chegar. Hoje graças ao apoio do governo do Estado estamos assinando a ordem de serviço para a pavimentação de 300 metros de asfalto. É o desenvolvimento da cidade chegando perto das pessoas”, concluiu o prefeito de Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima.

