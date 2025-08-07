7 de agosto de 2025
Universo POP
Amigo de Renato Góes denuncia ter sido internado à força com a ajuda do ator
Esquema bilionário: Influenciadores ganham com a “cláusula da desgraça alheia”
Antes e depois: transformações dos famosos ao longo dos anos
Escândalo do Jogo do Tigrinho: Influencers movimentaram mais de R$ 4 bilhões
Justiça mantém rapper Oruam preso e nega habeas corpus
Padre de 186 kg compartilha luta contra obesidade e motiva fiéis
Destaques da semana: Alien, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda e mais estreias para o cinema e streaming
Bia Miranda e 14 influencers são alvo por divulgação do “jogo do tigrinho”
Última hora: Faustão é internado em São Paulo e filho cancela festa
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

Prefeitura de Cruzeiro do Sul e DETRAN constroem faixas elevadas no município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana – SEMTRANS em parceria com Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, estão construindo três faixas elevadas para a travessia de pedestres no município. A medida visa aumentar a segurança, a acessibilidade e a mobilidade urbana. Para realizar as obras, a secretaria realiza interdições parciais em diversas vias,com término previsto para o dia 26 deste mês.

As interdições estão afetando trechos específicos, como a Avenida 25 de Agosto, entre a Rua Asmirex e a rotatória próxima ao Complexo Esportivo,a Rua Tarauacá, que fica nas proximidades do Mercantil Cohab e a Rua Rui Barbosa, entre a Jaminauás e a Travessa da Várzea.

O secretário de Trânsito,Jonas Limas, pediu à população que busque rotas alternativas durante o período de obras. “A SEMTRANS solicita a compreensão de todos e orienta que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas em obras. As intervenções são necessárias para promover um trânsito mais seguro e humanizado para toda a população”, concluiu.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.