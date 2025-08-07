Prefeitura de Cruzeiro do Sul e DETRAN constroem faixas elevadas no município

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana – SEMTRANS em parceria com Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, estão construindo três faixas elevadas para a travessia de pedestres no município. A medida visa aumentar a segurança, a acessibilidade e a mobilidade urbana. Para realizar as obras, a secretaria realiza interdições parciais em diversas vias,com término previsto para o dia 26 deste mês.

As interdições estão afetando trechos específicos, como a Avenida 25 de Agosto, entre a Rua Asmirex e a rotatória próxima ao Complexo Esportivo,a Rua Tarauacá, que fica nas proximidades do Mercantil Cohab e a Rua Rui Barbosa, entre a Jaminauás e a Travessa da Várzea.

O secretário de Trânsito,Jonas Limas, pediu à população que busque rotas alternativas durante o período de obras. “A SEMTRANS solicita a compreensão de todos e orienta que os condutores redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas em obras. As intervenções são necessárias para promover um trânsito mais seguro e humanizado para toda a população”, concluiu.