Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza limpeza e instala lixeiras seletivas no balneário Igarapé Preto

A Prefeitura de Cruzeiro, que realiza a limpeza do Igarapé Preto três vezes por semana , está instalando lixeiras seletivas e placas educativas em todo o espaço do balneário. O prefeito Zequinha Lima vistoriou o local nesta quinta-feira, 7 de agosto, e acompanhou os serviços que estão sendo realizados pela Secretaria de Meio Ambiente e Coordenação de Limpeza Pública.

O Coordenador de limpeza, Francisco Fábio Correia, Novo, disse que a gestão municipal realiza limpeza no espaço 3 vezes por semana recolhendo entulhos.

“Por orientação do prefeito Zequinha Lima, nós fazemos a limpeza aqui do Igarapé preto 3 vezes por semana. Nosso objetivo é manter esse espaço sempre agradável para nossa população”, relata o Coordenador de limpeza, Francisco Fábio Correia, o Novo.

A Secretária Municipal de Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade Edna Fonseca, disse que o objetivo das placas com orientações é manter o Igarapé Preto um lugar salubre para a população.

“Como vocês podem observar confeccionamos placas de orientação e lixeiras seletivas para mantermos esse local salubre e que a comunidade possa aproveitar sempre”, pontuou.

O Prefeito Zequinha Lima destacou os investimentos já feitos no Igarapé Preto e afirma que a limpeza do espaço é uma preocupação da gestão.

“Nossa gestão já investiu bastante aqui , construindo os quiosques e a próxima obra será um deck.Hoje estamos acompanhando a limpeza e colocando as lixeiras seletivas para que os banhistas possam colocar seu lixo de forma adequada no balneário mais visitado do Acre”, explicou o prefeito Zequinha Lima.