Prefeitura de Cruzeiro do Sul realiza melhorias na acessibilidade do Complexo Esportivo

O Prefeito de Cruzeiro do Sul,Zequinha Lima, vistoriou nesta terça-feira, 5, os serviços de melhorias na acessibilidade do Complexo Esportivo do Bairro Aeroporto Velho. Os trabalhos executados pela Secretaria Municipal de Obras,visam melhorar a mobilidade das pessoas ao local onde será realizado o 8° Festival da Farinha, entre os dias 27 e 30 de agosto.

A Secretaria de Obras está construindo calçadas de pedestres e duas escadas nas laterais do Complexo que irão melhorar a entrada das pessoas no espaço.

O Prefeito Zequinha Lima enfatizou que o complexo é o principal ponto de encontro e entrendimento da cidade.

“Estamos realizando melhorias aqui no complexo esportivo que é o nosso principal local de entrenimento e ponto de encontro das pessoas. Aqui vamos realizar o nosso Festival da Farinha. Então, estamos melhorando também o acesso com a construção de escadas”, pontuou.

Zequinha Lima também esteve no Ramal da Gazin e em parte da Avenida Rio Juruá, onde será assinada a Ordem de Serviço do asfalto do Ramal da Gazin, nesta terça-feira, 5.