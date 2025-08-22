Prefeitura de Mâncio Lima e forças de segurança alinham plano para o V Festival do Coco

A Prefeitura de Mâncio Lima realizou, na manhã de quinta-feira (21), uma reunião estratégica com as forças de segurança para definir o plano de ação durante o V Festival do Coco, que acontece entre os dias 12 e 14 de setembro, no Estádio Totão. O encontro contou com a presença do prefeito em exercício, Andinho Lima, além de representantes da Polícia Militar, Detran, 9ª Ciretran, Corpo de Bombeiros e Câmara de Vereadores.

Entre as medidas aprovadas, ficou estabelecido que o acesso ao público será realizado apenas pelo portão principal, onde ocorrerão revistas pessoais. Está proibida a entrada de armas brancas, armas de fogo e objetos que possam representar risco, bem como bebidas em garrafas de vidro. O ingresso com malotes de bebidas será permitido somente após vistoria.

Para melhorar o fluxo de veículos, as vias ao redor do Estádio Totão funcionarão em mão única durante os três dias de evento. Além da segurança, a reunião também tratou da organização geral do festival, que contará com 30 empreendedores de bebidas, 30 expositores de comidas, espaços para artesanato e parque de diversões. No total, mais de 200 pessoas estarão envolvidas na organização.

O prefeito em exercício, Andinho Lima, ressaltou a importância da união em torno do evento. “Essa reunião demonstra a seriedade com que estamos tratando a organização do Festival do Coco. Estamos preparando uma grande festa para Mâncio Lima, mas acima de tudo queremos garantir segurança, tranquilidade e alegria para todos que participarem”, comentou.

A programação do festival já está definida e traz novidades, como a competição de motocross, a Festa do Pescador e o carnaval fora de época, que deve atrair foliões de toda a região. Entre as atrações nacionais confirmadas estão Viny Cantor e a dupla Danilo & Davi.

O comandante da Polícia Militar em Mâncio Lima, ST Gerson Martins, reforçou o compromisso da corporação. “Teremos efetivo presente nas três noites, com apoio do 6º BPM, Rotam, COE e Giro. Cada noite terá a mesma atenção para garantir que a população aproveite com tranquilidade”, avaliou.

Já o secretário municipal de Produção, Edvaldo Barbosa, destacou a relevância do trabalho conjunto. “A segurança é fundamental para o sucesso do evento. Essa integração entre Prefeitura, Polícia Militar, Bombeiros, Detran e demais órgãos mostra nosso compromisso em realizar um festival seguro e bem organizado para toda a população e visitantes”, disse.