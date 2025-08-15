15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Prefeitura de Rio Branco declara emergência em saúde por 180 dias devido à seca do Rio Acre

O decreto autoriza a Secretaria Municipal de Saúde e a Defesa Civil a adotarem medidas imediatas para proteger a população

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Rio Branco decretou, nesta quinta-feira (14), situação de emergência em saúde pública devido à estiagem que afeta o município. De acordo com a Defesa Civil, o nível do Rio Acre está abaixo da cota de alerta desde 18 de junho e atingiu nível máximo de alerta no dia 19 do mesmo mês. A seca compromete o abastecimento de água potável e agrava o risco de doenças transmitidas pela água.

O baixo nível do Rio Acre tem prejudicado dezenas de comunidades rurais na capital/ Foto: Ascom

O decreto, válido por 180 dias, autoriza a Secretaria Municipal de Saúde e a Defesa Civil a adotarem medidas imediatas para proteger a população. Entre as ações previstas estão a ampliação do horário das unidades de saúde, contratação emergencial de pessoal, compra de insumos e equipamentos e parcerias com órgãos estaduais e federais para reforçar o atendimento.

Também está autorizada a contratação direta, sem licitação, para aquisição de bens e serviços estritamente necessários ao enfrentamento da crise, seguindo os requisitos da legislação vigente. As secretarias de Planejamento e Finanças deverão garantir recursos e viabilizar a abertura de crédito suplementar para custear as medidas.

As ações serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, com apoio de outros órgãos da administração municipal. O objetivo é minimizar os impactos da estiagem e garantir a proteção da saúde e da vida da população durante o período de emergência.

Decreto

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.