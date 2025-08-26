26/08/2025
Prefeitura de Tarauacá abre processo seletivo com 22 vagas e salários de até R$ 8 mil

Oportunidades contemplam níveis médio e superior; inscrições ficam abertas entre 25 e 31 de agosto

A Prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde e serviços relacionados. Ao todo, são 22 vagas para candidatos com escolaridade de nível médio e superior.

Prefeitura de Tarauacá/Foto: reprodução

As oportunidades são para os cargos de:

  • Agente de Combate às Endemias (6 vagas)

  • Agente de Controle de Zoonoses (1 vaga)

  • Assistente Social (1 vaga)

  • Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga)

  • Biomédico (1 vaga)

  • Cirurgião-Dentista (1 vaga)

  • Educador Físico (1 vaga)

  • Enfermeiro (1 vaga)

  • Farmacêutico/Bioquímico (1 vaga)

  • Fiscal Sanitário (1 vaga)

  • Médico Clínico Geral (1 vaga)

  • Médico Veterinário (1 vaga)

  • Microscopista (1 vaga)

  • Nutricionista (1 vaga)

  • Psicólogo (1 vaga)

  • Técnico de Enfermagem (1 vaga)

  • Técnico em Laboratório (1 vaga)

💰 Salários e jornada

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 8.000,00, acrescidos de 20% de adicional de insalubridade, conforme o cargo. A carga horária semanal varia entre 20 e 40 horas.

📌 Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Tarauacá, no período de 25 a 31 de agosto de 2025, até as 23h59.

📝 Provas

O processo seletivo será composto por:

  • Prova objetiva → marcada para 28 de setembro de 2025, com conteúdos de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos.

  • Curso de formação prática → para os cargos de Agente de Combate a Endemias, Agente de Controle de Zoonoses, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Microscopista.

📅 Validade

O prazo de validade do certame será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Links

📌 Fonte: PCI Concursos
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados.

