Prefeitura de Tarauacá abre processo seletivo com 22 vagas e salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde e serviços relacionados. Ao todo, são 22 vagas para candidatos com escolaridade de nível médio e superior.
As oportunidades são para os cargos de:
-
Agente de Combate às Endemias (6 vagas)
-
Agente de Controle de Zoonoses (1 vaga)
-
Assistente Social (1 vaga)
-
Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga)
-
Biomédico (1 vaga)
-
Cirurgião-Dentista (1 vaga)
-
Educador Físico (1 vaga)
-
Enfermeiro (1 vaga)
-
Farmacêutico/Bioquímico (1 vaga)
-
Fiscal Sanitário (1 vaga)
-
Médico Clínico Geral (1 vaga)
-
Médico Veterinário (1 vaga)
-
Microscopista (1 vaga)
-
Nutricionista (1 vaga)
-
Psicólogo (1 vaga)
-
Técnico de Enfermagem (1 vaga)
-
Técnico em Laboratório (1 vaga)
💰 Salários e jornada
Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 8.000,00, acrescidos de 20% de adicional de insalubridade, conforme o cargo. A carga horária semanal varia entre 20 e 40 horas.
📌 Inscrições
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Tarauacá, no período de 25 a 31 de agosto de 2025, até as 23h59.
📝 Provas
O processo seletivo será composto por:
-
Prova objetiva → marcada para 28 de setembro de 2025, com conteúdos de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos.
-
Curso de formação prática → para os cargos de Agente de Combate a Endemias, Agente de Controle de Zoonoses, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Microscopista.
📅 Validade
O prazo de validade do certame será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.
Links
📌 Fonte: PCI Concursos
✍️ Redigido por ContilNet Notícias