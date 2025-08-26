Prefeitura de Tarauacá abre processo seletivo com 22 vagas e salários de até R$ 8 mil

A Prefeitura de Tarauacá, no interior do Acre, anunciou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais da área da saúde e serviços relacionados. Ao todo, são 22 vagas para candidatos com escolaridade de nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de:

Agente de Combate às Endemias (6 vagas)

Agente de Controle de Zoonoses (1 vaga)

Assistente Social (1 vaga)

Auxiliar de Saúde Bucal (1 vaga)

Biomédico (1 vaga)

Cirurgião-Dentista (1 vaga)

Educador Físico (1 vaga)

Enfermeiro (1 vaga)

Farmacêutico/Bioquímico (1 vaga)

Fiscal Sanitário (1 vaga)

Médico Clínico Geral (1 vaga)

Médico Veterinário (1 vaga)

Microscopista (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Psicólogo (1 vaga)

Técnico de Enfermagem (1 vaga)

Técnico em Laboratório (1 vaga)

💰 Salários e jornada

Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 8.000,00, acrescidos de 20% de adicional de insalubridade, conforme o cargo. A carga horária semanal varia entre 20 e 40 horas.

📌 Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Prefeitura de Tarauacá, no período de 25 a 31 de agosto de 2025, até as 23h59.

📝 Provas

O processo seletivo será composto por:

Prova objetiva → marcada para 28 de setembro de 2025 , com conteúdos de língua portuguesa, matemática, atualidades, conhecimentos gerais e específicos.

Curso de formação prática → para os cargos de Agente de Combate a Endemias, Agente de Controle de Zoonoses, Auxiliar de Saúde Bucal, Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Microscopista.

📅 Validade

O prazo de validade do certame será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

📌 Fonte: PCI Concursos

✍️ Redigido por ContilNet Notícias