15/08/2025
Universo POP
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer
Influenciador Hytalo Santos é preso em São Paulo após investigações
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta sexta-feira
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo

Prefeitura de Xapuri abre processo seletivo com 10 vagas

Salários chegam a R$ 3,3 mil e inscrições são presenciais nesta quinta e sexta-feira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Prefeitura de Xapuri, no Acre, anunciou a abertura de um Processo Seletivo com dez vagas e a formação de cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental e superior. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.346,00, com cargas horárias de 25 a 40 horas semanais.

As vagas são para: eletricista, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pedreiro, pintor, operador de máquinas pesadas, motorista de caminhões, assistente social, psicólogo e professor (EJA).

Reprodução

Os interessados devem se inscrever presencialmente nos dias 14 e 15 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Rua 24 de Janeiro, no Centro de Xapuri, das 8h às 13h. A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, seguindo os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Links

Fonte: PCI Concursos

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.