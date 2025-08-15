Prefeitura de Xapuri abre processo seletivo com 10 vagas

A Prefeitura de Xapuri, no Acre, anunciou a abertura de um Processo Seletivo com dez vagas e a formação de cadastro de reserva para profissionais de níveis fundamental e superior. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 3.346,00, com cargas horárias de 25 a 40 horas semanais.

As vagas são para: eletricista, auxiliar de serviços gerais, carpinteiro, pedreiro, pintor, operador de máquinas pesadas, motorista de caminhões, assistente social, psicólogo e professor (EJA).

Os interessados devem se inscrever presencialmente nos dias 14 e 15 de agosto, na sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Rua 24 de Janeiro, no Centro de Xapuri, das 8h às 13h. A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos, seguindo os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

O processo seletivo terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Fonte: PCI Concursos

