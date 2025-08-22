Prefeitura divulga resultado preliminar de processo seletivo simplificado; confira

A Prefeitura de Xapuri tornou público, nesta sexta-feira (22), o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025, voltado para contratação emergencial, temporária e formação de cadastro de reserva em diferentes áreas da administração municipal.

A lista com os nomes dos candidatos classificados, bem como suas respectivas pontuações e ordem de classificação, foi disponibilizada pela Comissão Organizadora do certame e pode ser consultada nos quadros anexos ao edital.

De acordo com o documento, os candidatos que desejarem contestar o resultado têm os dias 21 e 22 de agosto para apresentar recursos. O pedido deve ser feito por escrito, em formulário próprio, com a devida justificativa e, se necessário, documentação comprobatória. A entrega deve ser feita presencialmente na Secretaria Municipal de Administração, durante o horário de expediente, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Ainda segundo as regras, os recursos precisam ser assinados pelo candidato ou por procurador legalmente constituído. Não serão aceitos recursos fora do prazo ou em formato diferente do previsto no edital.

Após a análise das contestações, será divulgado o resultado final homologado do processo seletivo, em data definida no cronograma do edital. A publicação será feita no mural da Prefeitura de Xapuri e nos canais oficiais de comunicação do município.

Confira:

Resultado