Prefeitura inaugura novo Cras São Francisco para ampliar atendimento social em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco entregou nesta terça-feira (19) o novo prédio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) São Francisco. O espaço, que funcionava anteriormente no bairro Bosque, foi revitalizado e transferido para a Estrada do São Francisco, nº 1949, em frente à Escola Dr. Pimentel Gomes.

A unidade integra a rede de proteção social do município, oferecendo serviços de orientação, apoio e acompanhamento a moradores de baixa renda.

O prefeito Tião Bocalom destacou o papel do novo espaço no fortalecimento da política de assistência social. “Com o Cras aqui, o secretário tomou a decisão junto com a equipe de chegar mais próximo do povo do São Francisco. Ele está aqui tão presente para a comunidade. Eu estou feliz que isso esteja acontecendo, mostra que o nosso governo é muito humanitário, muito humano, e está aqui para ajudar as pessoas”, disse.

O vice-prefeito Alysson Bestene também ressaltou a importância da instalação do equipamento público na parte alta da cidade. “É uma região importante, e nós não tínhamos um centro de referência de assistência. Agora, com esse trabalho, a Prefeitura leva atendimento para comunidades carentes. Já temos escolas, unidades de saúde e agora também a assistência social chegando com mais força”, afirmou.

O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, João Marcus Luz, explicou que a mudança do Cras para a região busca aproximar os serviços da população.

“Desde que nós assumimos, fizemos esse compromisso com a comunidade. Nós estamos com uma dinâmica diferente: não ficamos apenas esperando o cidadão procurar, vamos atrás das pessoas, temos um serviço itinerante. A mudança para cá é mais uma medida para que possamos estar próximos. Aqui são 30 bairros, e quem sofria mais era a população do Panorama, que tinha que se deslocar até o Bosque. Agora não, agora está aqui perto. Deu problema na senha, bloqueou o cartão, já vem aqui e resolve. O serviço público tem que ser ágil e humano. Graças a Deus, estamos com a estrutura pronta, e quero também cumprimentar cada trabalhador que tem espírito público para prestar um atendimento cada vez mais humano aos cidadãos de Rio Branco, principalmente àqueles que mais precisam”, afirmou.