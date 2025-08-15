premier-league-adota-novas-regras-para-arbitragem.-confira-lista

15/08/2025
Escrito por Metrópoles
A temporada 2025/2026 da Premier League começa nesta sexta-feira (15/8), com o jogo entre Liverpool e Bournemouth, às 16h (horário de Brasília). Para este ano, o Campeonato Inglês adotará novidades em relação à arbitragem.

Uma das situações abrange o famoso “empurra-empurra” na grande área. O árbitro, neste caso, não deverá tolerar esse tipo de infração. Além disso, quando acionado pelo VAR, o árbitro precisará comunicar a decisão dada por meio do sistema de som do estádio.

Outra tecnologia a ser adotada é a do impedimento semiautomático, que já esteve em teste nas rodadas finais da última temporada.

Para evitar confusões junto à arbitragem, apenas o capitão de cada time poderá conversar com o juiz durante o jogo.

Leia também

Falando em confusão, outro ponto diz respeito ao pós-jogo. Os atletas e treinadores poderão criticar ou reclamar sobre a arbitragem, desde que de maneira respeitosa. Caso contrário, o jogador ou técnico podem ser punidos.

A regra dos oito segundos também passará a ser adotada. Caso o goleiro esteja com a posse de bola e a permaneça com ela por mais tempo que o permitido, o árbitro deverá marcar escanteio para o adversário. De acordo com a Premier League, os cinco últimos segundos da contagem deverão ser sinalizados pelo árbitro com a mão.

Em relação às penalidades máximas, caso um pênalti seja cobrado com dois toques de maneira acidental, e a bola “morrer na rede”, a cobrança será repetida. Já sobre o toque de mão, os árbitros devem interpretar o movimento. Somente será falta quando ele afastar o braço do corpo de maneira deliberada, fizer algum movimento adicional ou colocar o braço numa posição que justifique a infração.

Sobre o tempo de acréscimo nas partidas, será necessário considerar o tempo que, efetivamente, ocasionou perda de ação na partida. O período adicional deverá ser avaliado em caso de expulsão, lesão, penalidade máxima, substituição e chamado do VAR. Em outras situações, o tempo a ser adicionado ficará a critério do árbitro. Na ocasião de gol, o tempo é de 30 segundos.

O jogador que retardar o início da partida será punido com o cartão amarelo. Essa questão envolve, também, quando o atleta impedir uma cobrança de falta.

Confira os jogos da primeira rodada da Premier League 2025/2026, todos pelo horário de Brasília:

Sexta (15/8)

16h – Liverpool x Bournemouth

Sábado (16/8)

08h30 – Aston Villa x Newcastle
11h – Sunderland x West Ham
11h – Brighton x Fulham
11h – Tottenham x Burnley
13h30 – Wolverhampton x Manchester City

Domingo (17/8)

10h – Nottingham Forest x Brentford
10h – Chelsea x Crystal Palace
12h30 – Manchester United x Arsenal

Segunda (18/8)

16h – Leeds United x Everton

