15/08/2025
Universo POP
Cachorrinha ‘mel do grau’ viraliza em manobra de bike; vídeo
Zé Felipe é visto beijando influenciadora em festa; saiba quem é Victória Miranda
Dilsinho, um dos maiores fenômenos do pagode, chega a Feijó e é abraçado por fãs; VEJA O MOMENTO
Caso de pastor que usou calcinha e peruca levanta debates sobre fetiche
Viúva de Elvis Presley é acusada de matar a filha por herança
Bruna Marquezine proíbe celulares em festa de 30 anos com Zeca Pagodinho; veja o convite
Mariana Rios revela nome polêmico do filho e gera debates na internet
Hytalo Santos é visto em igreja recebendo oração de pastora após investigações
Ana Castela e Karol G são as atrações musicais do jogo da NFL no Brasil
Hytalo Santos chora ao receber oração após ter casa alvo de busca e apreensão

Premier League recomeça nesta sexta (15/8) com Liverpool em campo

Escrito por Metrópoles
premier-league-recomeca-nesta-sexta-(15/8)-com-liverpool-em-campo

A Premier League retorna às atividades nesta sexta-feira (15/8). O atual campeão, Liverpool, entra em campo às 16h (de Brasília) contra o Bournemouth. A primeira rodada do campeonato seguirá até a segunda-feira (18/8), quando Leeds e Everton medem forças.

3 imagensPep Guardiola ainda está a frente do CityJoão Pedro foi contratado em julhoFechar modal.1 de 3

Salah segue vestindo a camisa do Liverpool

Carl Recine/Getty Images2 de 3

Pep Guardiola ainda está a frente do City

Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images3 de 3

João Pedro foi contratado em julho

Visionhaus/Getty Images

O torneio também já se inicia com um clássico. Manchester United e Arsenal se enfrentam neste domingo (17/8). Os dois times fizeram investimentos de peso nesta janela de transferência. Bejamin Sesko, vindo do Leipezig, e o brasileiro, Matheus Cunha, são as compras de destaque do lado dos Red Devils.

Leia também

Contudo, o Arsenal fez duas contratação que podem ser as de maiores protagonismos nesta janela de meio de ano. Viktor Gyokeres, autor de 50 gols na temporada passada, foi o investimento do time londrino, por 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões). Apesar deste valor já ser alto, a equipe pagou ainda mais por Martín Zubimendi, comprado do Real Sociedad, da Espanha, por 70 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões).

Outro time que potencializou ainda mais a força no elenco, foi o próprio campeão. O Liverpool realizou a compra mais cara da história da Premier League: 125 milhões de euros (quase R$ 790 milhões). O valor foi repassado para realizar a contratação de Florian Wirtz. Com apenas 22 anos, o alemão foi o nome de destaque do Bayer Leverkusen no tão esperado título da Bundesliga, em 2024.

O Chelsea é um dos times com expectativa de despontar e brigar com o Liverpool pelo favoritismo nesta temporada. Apesar de não ter tido um desempenho de destaque na edição anterior da competição, o fim de temporada foi triunfante para o time. Sob o comando de Enzo Maresca, a equipe conquistou título da Conference League e, ainda mais importante, foi campeão da Copa do Mundo de Clubes.

Se a conquista em cima do campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain, não é suficiente para impulsionar os Blues, dois brasileiros chegaram para reforçar. João Pedro, ex-Fluminense, foi comprado durante o Mundial de Clubes e já chegou pedindo titularidade, com gols e assistências.

O outro foi Estêvão, joia do Palmeiras, que já era esperado no time desde novembro de 2024, mas tinha que aguardar completar os 18 anos. Este que também chegou com o pé direito e balançou as redes na partida de estreia, em amistoso contra o Bayer Leverkusen.

Duas despedidas emblemáticas foram Kevin De Bruyne, que deixou o Manchester City, e Heung-min Son que disse adeus ao Tottenham após 11 anos vestindo a camisa do time.

Sunderland, campeão da segunda divisão em 2024/25, Burnley e Leeds United, foram os promovidos e são as novidades na tabela da Premier League.

Confira a lista de jogos:

Sexta-feira (15/8):

  • Liverpool x Bournemouth- 16h

Sábado (16/8):

  • Aston Villa x Newcastle – 8h30
  • Brighton x Fulham- 11h
  • Sunderland x West Ham- 11h
  • Tottenham x Burnley- 11h
  • Wolverhampton x Manchester City- 13h30

Domingo (17/8):

  • Chelsea x Crystal Palace -10h
  • Nottingham Forest- 10h
  • Manchester United x Arsenal- 12h30

Segunda-feira (18/8):

  • Leeds United x Everton – 16h

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.