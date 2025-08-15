Premier League recomeça nesta sexta (15/8) com Liverpool em campo

A Premier League retorna às atividades nesta sexta-feira (15/8). O atual campeão, Liverpool, entra em campo às 16h (de Brasília) contra o Bournemouth. A primeira rodada do campeonato seguirá até a segunda-feira (18/8), quando Leeds e Everton medem forças.
Salah segue vestindo a camisa do Liverpool
Pep Guardiola ainda está a frente do City
João Pedro foi contratado em julho
O torneio também já se inicia com um clássico. Manchester United e Arsenal se enfrentam neste domingo (17/8). Os dois times fizeram investimentos de peso nesta janela de transferência. Bejamin Sesko, vindo do Leipezig, e o brasileiro, Matheus Cunha, são as compras de destaque do lado dos Red Devils.
Contudo, o Arsenal fez duas contratação que podem ser as de maiores protagonismos nesta janela de meio de ano. Viktor Gyokeres, autor de 50 gols na temporada passada, foi o investimento do time londrino, por 65 milhões de euros (aproximadamente R$ 410 milhões). Apesar deste valor já ser alto, a equipe pagou ainda mais por Martín Zubimendi, comprado do Real Sociedad, da Espanha, por 70 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões).
Outro time que potencializou ainda mais a força no elenco, foi o próprio campeão. O Liverpool realizou a compra mais cara da história da Premier League: 125 milhões de euros (quase R$ 790 milhões). O valor foi repassado para realizar a contratação de Florian Wirtz. Com apenas 22 anos, o alemão foi o nome de destaque do Bayer Leverkusen no tão esperado título da Bundesliga, em 2024.
O Chelsea é um dos times com expectativa de despontar e brigar com o Liverpool pelo favoritismo nesta temporada. Apesar de não ter tido um desempenho de destaque na edição anterior da competição, o fim de temporada foi triunfante para o time. Sob o comando de Enzo Maresca, a equipe conquistou título da Conference League e, ainda mais importante, foi campeão da Copa do Mundo de Clubes.
Se a conquista em cima do campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain, não é suficiente para impulsionar os Blues, dois brasileiros chegaram para reforçar. João Pedro, ex-Fluminense, foi comprado durante o Mundial de Clubes e já chegou pedindo titularidade, com gols e assistências.
O outro foi Estêvão, joia do Palmeiras, que já era esperado no time desde novembro de 2024, mas tinha que aguardar completar os 18 anos. Este que também chegou com o pé direito e balançou as redes na partida de estreia, em amistoso contra o Bayer Leverkusen.
Duas despedidas emblemáticas foram Kevin De Bruyne, que deixou o Manchester City, e Heung-min Son que disse adeus ao Tottenham após 11 anos vestindo a camisa do time.
Sunderland, campeão da segunda divisão em 2024/25, Burnley e Leeds United, foram os promovidos e são as novidades na tabela da Premier League.
Confira a lista de jogos:
Sexta-feira (15/8):
- Liverpool x Bournemouth- 16h
Sábado (16/8):
- Aston Villa x Newcastle – 8h30
- Brighton x Fulham- 11h
- Sunderland x West Ham- 11h
- Tottenham x Burnley- 11h
- Wolverhampton x Manchester City- 13h30
Domingo (17/8):
- Chelsea x Crystal Palace -10h
- Nottingham Forest- 10h
- Manchester United x Arsenal- 12h30
Segunda-feira (18/8):
- Leeds United x Everton – 16h