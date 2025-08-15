Premier League recomeça nesta sexta com Liverpool em campo

A nova temporada da Premier League começa nesta sexta-feira, 15 de agosto. O atual campeão, Liverpool, entra em campo às 16h (horário de Brasília) para enfrentar o Bournemouth. A primeira rodada do campeonato se estenderá até a próxima segunda-feira, com destaque para o clássico entre Manchester United e Arsenal no domingo (17).

Investimentos milionários e expectativas

O campeonato se inicia com grandes expectativas e movimentações no mercado de transferências. O Liverpool realizou a contratação mais cara da história da Premier League, investindo 125 milhões de euros no alemão Florian Wirtz. O Arsenal também se reforçou com Viktor Gyokeres e Martín Zubimendi.

Já o Manchester United trouxe Benjamin Sesko e o brasileiro Matheus Cunha. Outra equipe que chega com força é o Chelsea, que, sob o comando de Enzo Maresca, conquistou a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes. O time ainda se reforçou com os brasileiros João Pedro e Estêvão.

A temporada também marca a despedida de ícones como Kevin De Bruyne, que deixou o Manchester City, e Heung-min Son, que se despediu do Tottenham. Os times promovidos para a elite do futebol inglês são Sunderland, Burnley e Leeds United.

Jogos da primeira rodada

Sexta-feira (15/8) : 16h – Liverpool x Bournemouth

: Sábado (16/8) : 8h30 – Aston Villa x Newcastle 11h – Brighton x Fulham 11h – Sunderland x West Ham 11h – Tottenham x Burnley 13h30 – Wolverhampton x Manchester City

: Domingo (17/8) : 10h – Chelsea x Crystal Palace 10h – Nottingham Forest x West Ham 12h30 – Manchester United x Arsenal

: Segunda-feira (18/8) : 16h – Leeds United x Everton

:

