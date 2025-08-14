Preparação para o CNU: confira dicas de português para a banca FGV

Com as provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU) de 2025 marcadas para 5 de outubro, ainda dá tempo de se preparar. Segundo professores especialistas, o conteúdo programático de língua portuguesa exigido pela prova é “enxuto” em comparação a outras avaliações, o que facilita o foco para os concurseiros.

Estratégias de estudo

De acordo com o professor José Maria, a principal dica para os meses que antecedem a avaliação é ter foco nas questões de interpretação de texto. Já o especialista Pablo Jamilk ressalta a importância de conhecer bem os testes da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e simular a aplicação de provas. Essas estratégias, segundo os professores, são essenciais para quem busca a aprovação.

Fonte: Professores especialistas

Redigido por Contilnet.