Presente de chef para o melhor pai: Via Verde Shopping lança campanha especial

O Dia dos Pais é uma oportunidade para celebrar amor, união e momentos que fortalecem laços. Para tornar a data ainda mais especial, o Via Verde Shopping, endereço das melhores lojas em Rio Branco, preparou uma campanha que une carinho e experiências para toda a família.

Entre os dias 1º e 10 de agosto, os clientes que acumularem R$ 500 em compras poderão trocar as notas por uma faca de chef exclusiva com o logo do shopping, um presente ideal para o dia a dia e perfeito para pais que gostam de cozinhar.

Para deixar a lembrança ainda mais especial e totalmente personalizada, é possível gravar a faca na Ideal Laser, loja localizada dentro do próprio centro de compras. A promoção é limitada e válida enquanto durarem os estoques

Além da campanha promocional, o mês do Dia dos Pais no Via Verde Shopping contará com ações especiais para o público, como panfletagem de ofertas exclusivas das lojas, exposição do Exército Brasileiro e uma exposição exclusiva de automóveis, que promete ser um atrativo para os apaixonados por automobilismo.

“Queremos que cada visita ao Via Verde Shopping vá além das compras. Nosso propósito é proporcionar lembranças e experiências que conectem as pessoas. No Dia dos Pais, isso se torna ainda mais significativo, porque é uma data que celebra amor e cuidado. Além disso, os lojistas estão otimistas com este período, pois a data impulsiona as vendas e movimenta toda a economia do setor”, destaca Wander Porto, superintendente do Via Verde Shopping.

E entre as novidades o shopping já prepara ações temáticas e experiências para os próximos meses, reforçando o compromisso de oferecer entretenimento, conveniência e momentos únicos para toda a família.

