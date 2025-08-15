Presidente da CBF comenta criação de Série E: “Em nenhum momento falei no meu discurso”

Em visita a Balneário Camboriú, Santa Catarina, o presidente da CBF, Samir Xaud, desmentiu a informação de que a entidade estaria criando uma Série E do Campeonato Brasileiro. Em entrevista a jornalistas, ele afirmou que a imprensa levantou o tema e que, em nenhum momento, ele tocou no assunto.

Xaud reforçou que a prioridade é investir nas Séries C e D, que, segundo ele, são totalmente custeadas pela CBF. Ele também comentou que a entidade trabalha na criação de um modelo de fair play financeiro para os clubes brasileiros, buscando um caminho sustentável para evitar um colapso no futebol nacional.

Questionado sobre seu legado, Samir disse que espera ser lembrado por trazer o hexa para o Brasil, além de uma gestão transparente e unida. Ele finalizou a entrevista pedindo que o torcedor brasileiro volte a se identificar com a Seleção.

Fonte: Ge

Redigido por Contilnet.