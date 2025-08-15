15/08/2025
Universo POP
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump
Vítima de ‘a mulher da casa abandonada’ rompe silêncio após 25 anos
“Morra de fome”, diz Virginia após beijo de Zé Felipe em influencer

Presidente da CBF comenta criação de Série E: “Em nenhum momento falei no meu discurso”

Samir Xaud esteve em Santa Catarina para inaugurar centro de desenvolvimento do futebol

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Em visita a Balneário Camboriú, Santa Catarina, o presidente da CBF, Samir Xaud, desmentiu a informação de que a entidade estaria criando uma Série E do Campeonato Brasileiro. Em entrevista a jornalistas, ele afirmou que a imprensa levantou o tema e que, em nenhum momento, ele tocou no assunto.

Comitiva da CBF entrega Centro de Desenvolvimento do Futebol em Balneário Camboriú — Foto: Jefferson Sodré/FCF

Xaud reforçou que a prioridade é investir nas Séries C e D, que, segundo ele, são totalmente custeadas pela CBF. Ele também comentou que a entidade trabalha na criação de um modelo de fair play financeiro para os clubes brasileiros, buscando um caminho sustentável para evitar um colapso no futebol nacional.

Inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Santa Catarina — Foto: Jefferson Sodré/FCF

Inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol em Santa Catarina — Foto: Jefferson Sodré/FCF

Questionado sobre seu legado, Samir disse que espera ser lembrado por trazer o hexa para o Brasil, além de uma gestão transparente e unida. Ele finalizou a entrevista pedindo que o torcedor brasileiro volte a se identificar com a Seleção.

Centro de Desenvolvimento do Futebol em Balneário Camboriú — Foto: Deivid dos Anjos/FCF

Centro de Desenvolvimento do Futebol em Balneário Camboriú — Foto: Deivid dos Anjos/FCF

Fonte: Ge

Redigido por Contilnet.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.