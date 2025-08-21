21/08/2025
Presidente da CPMI quer segurar convocação do irmão de Lula por ora

O presidente da CPMI do INSS no Congresso, senador Carlos Viana (Podemos-MG), quer evitar chamar um dos irmãos do presidente Lula para depor logo no início dos trabalhos da comissão.

José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, uma das entidades investigadas pela Polícia Federal no escândalo do INSS.

Carlos Viana é o novo presidente da CPMI do INSS

Apesar de a convocação já ter sido protocolada, Viana avisou que aguardará o andamento das investigações para avaliar se o irmão de Lula está implicado no escândalo do INSS antes de chamá-lo para depor.

Segundo o próprio presidente da CPMI, um de seus desafios será evitar a politização das investigações. Sua prioridade, diz Viana, será primeiro ouvir ex-ministros da Previdência e ex-presidentes do INSS.

Além disso, o presidente da comissão pretende priorizar a convocação de presidentes de sindicatos envolvidos. No caso de Frei Chico, ele ocupa a vice-presidência do sindicato, que é ligado à Força Sindical.

A não convocação do irmão de Lula, ao menos nas primeiras semanas de trabalho da CPMI, tranquiliza o governo. Petistas admitiam, nos bastidores, que a oitiva de Frei Chico será “constrangedora” para o presidente.

