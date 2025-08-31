Presidente do PCO faz apelo por doação de sangue para a filha

O presidente nacional do Partido da Causa Operária (PCO), Rui Costa Pimenta, fez um apelo nesse sábado (30/8) por doações de sangue para a filha, Natália Braga Costa Pimenta, que luta contra um câncer no cérebro desde o início do ano.

“Eu tenho um pedido a fazer, meu e do partido. Que as pessoas doem sangue porque a Natália precisa de transfusão e no hospital tivemos problemas de atraso na transfusão devido ao baixo estoque. Estamos pedindo a todas as pessoas que puderem para ir doar sangue”, pediu o dirigente em uma transmissão.

Natália é membro da Comissão Executiva do Comitê Central Nacional (CCN) do partido. Rui explicou que a filha teve complicações durante o tratamento, que evoluiu para uma leucemia. Ela está internada no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

“Estamos fazendo esse pedido público porque nem todas as pessoas conseguem doar”, disse Rui. “Há várias restrições: determinadas doenças, uso de alguns medicamentos, etc. Quanto mais pessoas puderem doar, melhor. Faço esse apelo, é uma coisa urgente e agradeço antecipadamente a ajuda. É importante em um momento difícil do tratamento e estamos fazendo um esforço para que ela supere toda a situação”, ressalta.

Veja como doar: