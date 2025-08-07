8 de agosto de 2025
Presidente do Sebrae anuncia política de crédito aos pequenos negócios no Acre

Visita ao Acre faz parte do projeto "Sebrae pelo Brasil" que destaca todos os tipos de negócios abraçados pela entidade

O Acre recebeu, nesta semana, a visita do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, como parte do projeto “Sebrae Pelo Brasil”, que percorre todos os estados do país valorizando a contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social. Em sua 25ª parada, Décio trouxe uma mensagem clara: os micro e pequenos empreendedores são a espinha dorsal da economia brasileira.

Presidente do Sebrae defende economia inclusiva e anuncia política de crédito aos pequenos negócios no Acre/ Foto: ContilNet

Durante sua agenda em Rio Branco, o presidente foi recepcionado pela equipe do Sebrae no Acre e conheceu de perto o trabalho de diversos empreendedores locais, com destaque para jovens talentos e negócios inovadores da região.

Startups e bioinovação ganham espaço no Acre

Décio conversou com empreendedores e conheceu projetos como: NC Girico, voltada para o setor de máquinas agrícolas e idealizada por Kleilson César, de apenas 22 anos. A Nãnê Sorvete Natural, comandada por Izanelda Magalhães, que conquista o público com sabores típicos da floresta, tendo como destaque o sorvete de cumaru de cheiro, conhecido como a baunilha da Amazônia. Bem como, a Amazon Mano Forest traz soluções de nanobiotecnologia e é liderada pelo jovem pesquisador Iago Pimenta. Com foco em saúde animal, Adna Maia apresenta a CicaPet, uma pomada cicatrizante à base de Sangue de Dragão, desenvolvida a partir de sua tese de mestrado.

Décio Lima conheceu startups acreanas com projetos inovadores/Foto: ContilNet

Os empreendedores apresentaram suas soluções inovadoras e sustentáveis, mostrando que o Acre tem protagonizado cases de sucesso por meio de programas como o Innova Amazônia, conduzido pelo Sebrae local.

Empreendedorismo: motor da economia e ferramenta de inclusão

Em entrevista à imprensa, Décio Lima destacou o papel vital dos pequenos negócios no Brasil. “60% do povo brasileiro deseja empreender. Aqui no Acre, 85% das empresas são micro e pequenas. São brasileiros e brasileiras que acordam cedo, produzem renda e movimentam a economia. O Sebrae é a porta de sonhos dessas pessoas”, afirmou.

Visita ao Acre faz parte do projeto “Sebrae pelo Brasil” que destaca todos os tipos de negócios abraçados pela entidade/Foto: ContilNet

O presidente ressaltou ainda que o país saiu recentemente do Mapa da Fome, em parte graças aos empregos gerados pelos pequenos negócios.

Crédito e políticas públicas são prioridades

Um dos principais objetivos da visita foi discutir a implementação de políticas de crédito para fortalecer os empreendedores acreanos. Décio Lima ressaltou que dois terços da economia nacional dependem de crédito, mas a maioria das pequenas empresas ainda é excluída desse sistema.

“Precisamos que o Estado brasileiro proteja esse setor diante da voracidade do mercado. Estamos aqui para lançar uma política de crédito voltada para os pequenos”, disse.

Acre como exemplo de economia sustentável e inovação

Ao falar sobre o potencial do estado, o presidente foi enfático: “O Acre é Amazônia. Não tem mais volta o conceito de uma economia sustentável e tecnológica. O estado tem se destacado em inovação e nas big techs com cases extraordinários de startups. Aqui não há espaço para o pessimismo.”

“Não há espaço para pessimismo na economia do Acre” disse o presidente/Foto: Contilnet

Décio Lima também comemorou o reconhecimento da instituição: “O Sebrae hoje é a quarta marca de maior credibilidade do Brasil. Quando eu assumi, era a vigésima. Ao povo do Acre, às mulheres e homens empreendedores, venham para o Sebrae. Aqui se transforma vidas, gera renda e cria oportunidades de verdade.”

A passagem do projeto Sebrae Pelo Brasil pelo Acre reafirma o compromisso com o fortalecimento da economia local e com os brasileiros que ousam empreender mesmo diante de um mercado competitivo e desigual.

 

