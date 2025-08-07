Presidente do Sebrae anuncia política de crédito aos pequenos negócios no Acre

O Acre recebeu, nesta semana, a visita do presidente do Sebrae Nacional, Décio Lima, como parte do projeto “Sebrae Pelo Brasil”, que percorre todos os estados do país valorizando a contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social. Em sua 25ª parada, Décio trouxe uma mensagem clara: os micro e pequenos empreendedores são a espinha dorsal da economia brasileira.

Durante sua agenda em Rio Branco, o presidente foi recepcionado pela equipe do Sebrae no Acre e conheceu de perto o trabalho de diversos empreendedores locais, com destaque para jovens talentos e negócios inovadores da região.

Startups e bioinovação ganham espaço no Acre

Décio conversou com empreendedores e conheceu projetos como: NC Girico, voltada para o setor de máquinas agrícolas e idealizada por Kleilson César, de apenas 22 anos. A Nãnê Sorvete Natural, comandada por Izanelda Magalhães, que conquista o público com sabores típicos da floresta, tendo como destaque o sorvete de cumaru de cheiro, conhecido como a baunilha da Amazônia. Bem como, a Amazon Mano Forest traz soluções de nanobiotecnologia e é liderada pelo jovem pesquisador Iago Pimenta. Com foco em saúde animal, Adna Maia apresenta a CicaPet, uma pomada cicatrizante à base de Sangue de Dragão, desenvolvida a partir de sua tese de mestrado.

Os empreendedores apresentaram suas soluções inovadoras e sustentáveis, mostrando que o Acre tem protagonizado cases de sucesso por meio de programas como o Innova Amazônia, conduzido pelo Sebrae local.

Empreendedorismo: motor da economia e ferramenta de inclusão

Em entrevista à imprensa, Décio Lima destacou o papel vital dos pequenos negócios no Brasil. “60% do povo brasileiro deseja empreender. Aqui no Acre, 85% das empresas são micro e pequenas. São brasileiros e brasileiras que acordam cedo, produzem renda e movimentam a economia. O Sebrae é a porta de sonhos dessas pessoas”, afirmou.

O presidente ressaltou ainda que o país saiu recentemente do Mapa da Fome, em parte graças aos empregos gerados pelos pequenos negócios.

Crédito e políticas públicas são prioridades

Um dos principais objetivos da visita foi discutir a implementação de políticas de crédito para fortalecer os empreendedores acreanos. Décio Lima ressaltou que dois terços da economia nacional dependem de crédito, mas a maioria das pequenas empresas ainda é excluída desse sistema.

“Precisamos que o Estado brasileiro proteja esse setor diante da voracidade do mercado. Estamos aqui para lançar uma política de crédito voltada para os pequenos”, disse.

Acre como exemplo de economia sustentável e inovação

Ao falar sobre o potencial do estado, o presidente foi enfático: “O Acre é Amazônia. Não tem mais volta o conceito de uma economia sustentável e tecnológica. O estado tem se destacado em inovação e nas big techs com cases extraordinários de startups. Aqui não há espaço para o pessimismo.”

Décio Lima também comemorou o reconhecimento da instituição: “O Sebrae hoje é a quarta marca de maior credibilidade do Brasil. Quando eu assumi, era a vigésima. Ao povo do Acre, às mulheres e homens empreendedores, venham para o Sebrae. Aqui se transforma vidas, gera renda e cria oportunidades de verdade.”

A passagem do projeto Sebrae Pelo Brasil pelo Acre reafirma o compromisso com o fortalecimento da economia local e com os brasileiros que ousam empreender mesmo diante de um mercado competitivo e desigual.