27/08/2025
Universo POP
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

Presidente Elter Nóbrega sanciona lei que regulamenta profissão de Moto Uber em Cruzeiro do Sul

O presidente Elter Nóbrega também ressaltou a relevância da medida e parabenizou a vereadora autora do projeto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A noite desta terça-feira (26) entrou para a história de Cruzeiro do Sul. O presidente da Câmara Municipal, Elter Nóbrega, sancionou o projeto de lei que regulamenta a atividade dos moto ubers no município, garantindo direitos e reconhecendo oficialmente a profissão.

A proposta, de autoria da vereadora Valéria Lima, representa um avanço significativo para mais de 100 famílias que dependem da atividade. Em seu discurso, Valéria destacou o simbolismo da conquista:

“É um marco histórico na nossa cidade. Trabalhadores, homens e mulheres, que há tempos exercem sua função como motoristas de motocicletas, agora têm o reconhecimento legal. Essa Câmara, em apenas oito meses de atuação, entrega um resultado concreto para a população”, afirmou.

Vereadora Valéria Lima comemora aprovação de projeto que oficializa a atividade de moto uber em Cruzeiro do Sul/Foto: Ascom

O presidente Elter Nóbrega também ressaltou a relevância da medida e parabenizou a vereadora autora do projeto.

“Quero parabenizar aqui a vereadora Valéria pelo projeto apresentado. Às vezes a gente pode achar que é pouca coisa, mas não é. A pessoa sai da informalidade e pode trabalhar de forma mais segura, sem medo de circular com a polícia. É importante que a Câmara faça esse trabalho de regularização dessas categorias. E o mais relevante: mantermos a união. Quando o parlamento atua unido, sem vaidades, ele se torna muito mais forte e próximo da população”, destacou.

Trabalhadores celebram conquista histórica que assegura valorização e respaldo jurídico à categoria/Foto: Ascom

Com a sanção da lei, os moto ubers passam a ter respaldo jurídico, o que fortalece a categoria e assegura melhores condições de trabalho.

A expectativa é que a regulamentação contribua não apenas para a valorização dos profissionais, mas também para maior segurança e organização do serviço prestado à população de Cruzeiro do Sul.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.