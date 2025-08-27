Presidente Elter Nóbrega sanciona lei que regulamenta profissão de Moto Uber em Cruzeiro do Sul

A noite desta terça-feira (26) entrou para a história de Cruzeiro do Sul. O presidente da Câmara Municipal, Elter Nóbrega, sancionou o projeto de lei que regulamenta a atividade dos moto ubers no município, garantindo direitos e reconhecendo oficialmente a profissão.

A proposta, de autoria da vereadora Valéria Lima, representa um avanço significativo para mais de 100 famílias que dependem da atividade. Em seu discurso, Valéria destacou o simbolismo da conquista:

“É um marco histórico na nossa cidade. Trabalhadores, homens e mulheres, que há tempos exercem sua função como motoristas de motocicletas, agora têm o reconhecimento legal. Essa Câmara, em apenas oito meses de atuação, entrega um resultado concreto para a população”, afirmou.

O presidente Elter Nóbrega também ressaltou a relevância da medida e parabenizou a vereadora autora do projeto.

“Quero parabenizar aqui a vereadora Valéria pelo projeto apresentado. Às vezes a gente pode achar que é pouca coisa, mas não é. A pessoa sai da informalidade e pode trabalhar de forma mais segura, sem medo de circular com a polícia. É importante que a Câmara faça esse trabalho de regularização dessas categorias. E o mais relevante: mantermos a união. Quando o parlamento atua unido, sem vaidades, ele se torna muito mais forte e próximo da população”, destacou.

Com a sanção da lei, os moto ubers passam a ter respaldo jurídico, o que fortalece a categoria e assegura melhores condições de trabalho.

A expectativa é que a regulamentação contribua não apenas para a valorização dos profissionais, mas também para maior segurança e organização do serviço prestado à população de Cruzeiro do Sul.