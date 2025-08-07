Presidente nacional do PSDB vem ao Acre para colocar partido na base de apoio à Mailza

O presidente nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Marconi Perillo, chega ao Acre na tarde desta quinta-feira (7), numa agenda capitaneada pelo deputado estadual Pedro Longo.

A primeira atividade do político será no Palácio Rio Branco, ainda nesta tarde. Ele se reúne com o governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis, e deve anunciar oficialmente o apoio do partido à candidatura da vice ao Governo em 2026.

Após o encontro, Perillo segue para a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), onde deve se reunir individualmente com alguns deputados e membros do partido.

O objetivo é organizar o cenário e as chapas para as próximas eleições.