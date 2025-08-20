Preso em Recife, apontado como mandante da morte do próprio cunhado começa a ser julgado no Acre

O detento Ariclene Firmino da Silva começou a ser julgado nesta quarta-feira (20) pelo assassinato de Rafael Nunes da Silva, ocorrido em dezembro de 2022, na região do Aeroporto Velho, em Rio Branco. A sessão acontece na 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal da capital acreana. As informações são do site O Seringal.

Apontado como mandante do crime, Ariclene está preso em um presídio de Recife (PE) e participa do julgamento por meio de videoconferência. Segundo a denúncia, ele teria ordenado a execução da vítima de dentro da cadeia.

De acordo com a investigação policial, Rafael foi atraído para uma emboscada e baleado. Ele chegou a ser socorrido por uma equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos. O crime teria sido motivado pela suspeita de que a vítima havia agredido a esposa, irmã de Ariclene.

O executor do homicídio, Welton Carneiro de Castro, foi condenado em dezembro de 2023 a 30 anos, 6 meses e 10 dias de prisão. A sentença foi confirmada em junho deste ano pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre.

Ariclene Firmino já havia ganhado destque em janeiro de 2020, quando participou da fuga em massa do presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, na qual 26 presos escaparam. Ele foi recapturado em setembro do mesmo ano, em Recife.