Preso por ameaçar Felca vendia material infantil na web, diz Derrite

A Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (25/8) em Pernambuco um homem acusado de fazer ameaças ao youtuber Felipe Bressanim, mais conhecido como Felca. Segundo a polícia, o suspeito também armanezava material infantil.

A prisão foi feita com base em uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) de 17 de agosto, em que a empresa Google teve o prazo de 24 horas para fornecer os dados do e-mail que fez as ameaças à Felca.

A prisão foi confirmada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. “Um belo trabalho de investigação que levou até esse criminoso que, além de ameaças, vendia material infantil nas redes.”

A defesa de Felipe Bressanim afirma que ele passou a receber diversas ameaças, inclusive de morte, desde que publicou um vídeo de denúncia sobre casos de pedofilia e adultização de crianças nas redes sociais.

Na decisão do TJSP, o juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho afirmou que a quebra de sigilo se justificou pelo “risco concreto à integridade física do autor, que se encontra sob ameaça direta de morte”.

