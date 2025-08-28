28/08/2025
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Confira como os astros influenciam cada signo neste dia marcado pelo sextil de Urano e Netuno

A quinta-feira, 28 de agosto, chega com a influência do sextil entre Urano e Netuno, movimento que traz reflexões profundas sobre poder, controle e escolhas conscientes. O momento pede atenção ao modo como lidamos com nossos desejos e ambições, já que as ilusões podem se confundir com oportunidades reais.

Veja abaixo as previsões de Oscar Quiroga para cada signo do zodíaco:

ÁRIES (21/3 a 20/4)
Tudo o que você iniciar hoje ganhará força e dificilmente será interrompido no futuro. Por isso, escolha com sabedoria onde aplicar sua energia.

TOURO (21/4 a 20/5)
Os obstáculos do momento servem para movimentar sua vida e evitar estagnação. Aceite os desafios como oportunidades de crescimento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)
Você será a referência para que pessoas se unam em torno de um objetivo comum. O entusiasmo é grande, mas não espere facilidade.

CÂNCER (21/6 a 21/7)
Nem tudo precisa ser compreendido de forma racional. Relaxe e aceite que certos acontecimentos fogem ao controle, sem que isso seja ruim.

LEÃO (22/7 a 22/8)
A boa convivência é essencial, mesmo quando há divergências. O entendimento abre portas para que suas intenções sejam melhor acomodadas.

VIRGEM (23/8 a 22/9)
Aqueles movimentos arriscados que você adiava encontram um impulso favorável hoje. O momento está mais propício para agir.

LIBRA (23/9 a 22/10)
Apesar dos contratempos, você verá progressos significativos. Porém, cuide de sua energia: o cansaço pode atrapalhar.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Mesmo em cenários complexos, você perceberá que não ter controle total não é um problema. As coisas caminham melhor do que parecem.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Revise todos os acordos antes de assiná-los. Depois de formalizados, não haverá espaço para ajustes.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)
Muitas preocupações recentes começam a perder força. Talvez sirva de lição para não se antecipar em cenários que nem sempre se concretizam.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)
O momento é ótimo para negociações. Assuma confiança e aproveite a abertura que se apresenta agora.

PEIXES (20/2 a 20/3)
Mesmo pequenos esforços resultarão em ganhos consistentes. Continue agindo corretamente, pois os frutos virão em abundância.

✍️ Redigido por ContilNet Notícias
📌 Fonte: Previsões de Oscar Quiroga

