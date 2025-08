PRF apreende motocicletas furtadas e carga ilegal de cigarros em operações na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, na segunda-feira (4), três apreensões em diferentes pontos da BR-364, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Bujari e Rio Branco. As ações fazem parte das atividades de fiscalização e combate à criminalidade nas rodovias federais do estado.

Em Cruzeiro do Sul, uma motocicleta com registro de furto foi encontrada dentro de uma oficina mecânica localizada às margens da rodovia. O caso foi encaminhado à Polícia Civil para investigação.

Já em Bujari, durante uma abordagem de rotina, os policiais verificaram que a motocicleta conduzida por uma mulher, que estava acompanhada de uma criança, tinha registro de roubo/furto. A motorista foi levada à Delegacia de Flagrantes em Rio Branco para prestar esclarecimentos.

Em Rio Branco, um veículo desobedeceu a ordem de parada da polícia e foi abandonado em uma via próxima. No porta-malas do carro, foram encontrados mil maços de cigarros estrangeiros sem documentação fiscal. A carga foi apreendida e entregue à Receita Federal para os procedimentos legais.