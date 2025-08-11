12 de agosto de 2025
PRF prende foragido com dois mandados e recupera veículo roubado em ação no Acre

O veículo e os objetos pessoais foram entregues aos familiares presentes no local

No último domingo (10), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou duas ações distintas que resultaram na prisão de um homem com mandados de prisão em aberto e na recuperação de um veículo roubado. As ocorrências aconteceram nos municípios de Rio Branco e Xapuri.

PRF prende foragido com dois mandados e recupera veículo roubado em ação no Acre/Foto: Reprodução

Por volta das 12h, policiais rodoviários federais pararam um Volkswagen Saveiro no km 237 da BR-317, em Xapuri. Ao consultar os sistemas, foi identificado que o veículo tinha registro de roubo/furto. O motorista, de 35 anos, relatou ter recebido o carro de uma conhecida em Acrelândia com a missão de entregá-lo a uma pessoa em Epitaciolândia, mas não soube informar detalhes sobre os envolvidos na situação. O homem e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri para as providências legais.

Ainda no domingo, às 11h20, no km 120 da BR-364, em Rio Branco, agentes da PRF abordaram uma caminhonete Ford F1000 após perceberem que o condutor não usava cinto de segurança e fazia uso do celular enquanto dirigia. Ao verificar a situação do motorista nos sistemas, foi constatado que ele possuía dois mandados de prisão em aberto. O indivíduo foi levado para a Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, onde permanece à disposição da Justiça. O veículo e os objetos pessoais foram entregues aos familiares presentes no local.

