22/08/2025
Primeira-dama Kelen Bocalom celebra filiação de Márcio Bittar ao PL durante evento em Rio Branco

Kelen ressaltou a contribuição de Márcio Bittar para o Acre

A filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL) reuniu na noite desta sexta-feira (22) lideranças políticas, apoiadores e militantes no auditório da Uninorte, em Rio Branco.

Entre as autoridades que discursaram no evento, esteve a primeira-dama de Rio Branco e presidente do PL Mulher Municipal, Kelen Bocalom. Ao lado do prefeito Tião Bocalom, ela destacou a relevância do momento para a política acreana e para o fortalecimento do partido no estado.

Kelen participou do evento ao lado do prefeito Tião bocalom/ Foto: ContilNet

“É um momento muito importante. Nós estamos aqui muito felizes, graças a Deus. E esperamos que seja um momento muito especial. Nós estamos aqui recebendo lideranças nacionais, senadores que vieram participar desse evento, deputados federais. O presidente nacional do PL também está presente para esse ato de filiação. E nós estamos muito felizes, graças a Deus”, disse.

Kelen ressaltou a contribuição de Márcio Bittar para o Acre e afirmou que sua chegada ao PL representa reforço para as pautas defendidas pela sigla.

“O senador Márcio Bittar vem fazer parte do PL. E eu, como presidente do PL municipal, PL Mulher, também estou muito feliz e agradecida por esse momento. Ele vem para somar mais e mais ainda. Ele que é um representante muito importante para o nosso estado. Um parlamentar que vem atuando muito forte, tanto para Rio Branco, com tantas emendas que ele traz para nós. Tem contribuído muito para a capital e também para o interior do estado. Então nós estamos muito felizes com isso”, concluiu.

A entrada de Bittar no PL aumenta a força do partido no Acre e representa um marco pra a direita na caminhada para as eleições 2026.

