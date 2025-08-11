12 de agosto de 2025
‘Primeira ferrovia a ligar dois oceanos passará pelo Acre’, diz Simone Tebet em agenda com Lula

Ministra ressalta que China é o maior parceiro comercial do Brasil, superando os Estados Unidos

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou na última sexta-feira (8), durante agenda em Rondônia, o planejamento da construção da ferrovia bioceânica que interligará o Estado da Bahia, no Oceano Atlântico, ao Porto de Chancay, no Peru, na costa do Pacífico, passando pelo Acre.

Segundo Tebet, essa será a primeira rota ferroviária a conectar dois oceanos, facilitando o transporte de mercadorias entre o Brasil e a Ásia. “Vai ser a primeira rota de ferrovia a interligar dois oceanos, o Atlântico na Bahia, passando por Goiás, rasgando o estado de Mato Grosso, chegando em Vilhena, aqui em Rondônia, chegando em Porto Velho, indo para o Acre e chegando ao Peru, no Porto de Chancay, para fazer com que os nossos produtos cheguem mais rápido à Ásia e tragam produtos da Ásia para cá”, afirmou a ministra.

Ministra Simone Tebet confirma ferrovia bioceânica que ligará o Acre e conectará dois oceanos/Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Ela destacou que a China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil e que o projeto terá o apoio do país asiático. “A China vai ser parceira do Brasil num projeto que vai integrar a ferrovia e vai ser a primeira ferrovia a interligar dois oceanos”, disse Tebet, ressaltando a importância estratégica da ferrovia para o comércio internacional.

A ministra também comentou sobre o atual cenário político e econômico mundial, destacando a necessidade de respeitar e manter boas relações comerciais com os Estados Unidos, mas reforçando que o maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China e o continente asiático. “Temos sim que respeitar os Estados Unidos, precisamos deles como parceiros comerciais, é verdade, mas eles não podem se enganar: o nosso maior parceiro comercial hoje é a China, é a Ásia”, afirmou.

Ministra Simone Tebet durante evento no Acre/Foto: Juan Diaz/ContilNet

Durante o discurso, Tebet ainda destacou uma reflexão sobre a integração da América do Sul. “Se a América do Sul, da Venezuela à Argentina, passando pela Bolívia, fosse um único país, seria o nosso segundo maior parceiro comercial, à frente dos Estados Unidos”, afirmou, dirigindo-se ao presidente da Bolívia, Luis Arce.

A ferrovia bioceânica promete ser uma importante via logística para o Brasil e países vizinhos, potencializando o escoamento de produtos e o fortalecimento das relações comerciais entre os oceanos Atlântico e Pacífico.

