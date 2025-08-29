Príncipe Harry se encontrará com o rei Charles em setembro, diz site

Conforme revelou o portal britânico The Mirror, o príncipe Harry deverá se encontrar com o pai, o rei Charles III, no mês de setembro. O duque de Sussex cruzará o Oceano Atlântico e desembarcará em Londres, na Inglaterra, para participar de um evento beneficente no próximo dia 8. Vale destacar que é a primeira vez que eles se reunirão pessoalmente desde fevereiro do ano passado, quando o monarca anunciou o diagnóstico de câncer.

Leia também

“O príncipe Harry está prestes a ver seu pai, o rei Charles, pela primeira vez em 20 meses, quando retornar ao Reino Unido em duas semanas”, escreveu o site em um artigo. Os dois não se veem desde fevereiro do ano passado, quando o monarca britânico anunciou o diagnóstico de câncer e o filho decidiu aterrissar em solo londrino para vê-lo.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Charles é o pai do príncipe Harry

John Phillips/Getty Images 2 de 5

Harry ocupa a quinta colocação na linha sucessória do trono britânico

Gregorio Borgia – WPA Pool/Getty Images 3 de 5

Os duques de Sussex têm uma relação conturbada com o rei Charles III e a rainha consorte, Camilla Parker Bowles

Bryn Colton/Getty Images 4 de 5

Pai e filho se encontraram no funeral do príncipe Philip, em abril de 2021

Gareth Fuller/WPA Pool/Getty Images 5 de 5

Príncipe Harry e rei Charles no funeral da rainha Elizabeth em setembro de 2022

Emilio Morenatti – WPA Pool/Getty Images

Uma fonte dos Estados Unidos compartilhou ao The Mirror detalhes da reunião entre pai e filho. “Está claro que agora há uma determinação de ambos os lados para que isso aconteça. Ninguém está fingindo que as questões familiares mais amplas foram resolvidas, mas o que está em jogo é começar com Charles e Harry”, confessou.

“Pela primeira vez em muito tempo, há uma sensação genuína de que a reconciliação está próxima. A equipe do príncipe Harry e o Palácio [de Buckingham] abriram uma linha de comunicação, e há toda a esperança de que pai e filho se encontrem quando o duque [de Sussex] retornar a Londres em setembro”, confidenciou o informante.

O mensageiro expôs detalhes de como deverá ser o encontro entre Charles e Harry: “Após 20 meses de separação, e com o rei continuando seu tratamento, o sentimento é de que é o momento certo para dar esse passo. Não se trata de grandes gestos ou reuniões predefinidas, trata-se de uma simples conversa cara a cara entre um pai e um filho.”

O príncipe Harry e o rei Charles deverão se encontrar no mês de setembro

“A prioridade é privacidade e dignidade, mas garantir que a porta permaneça aberta para um diálogo mais aprofundado”, concluiu a fonte. Com relação aos dois filhos do rei Charles selarem as pazes, o informante ressaltou: “Quanto a Harry e William, porém, qualquer chance de reconciliação entre eles foi rejeitada de imediato.”

Entenda a briga de William e Harry:

O príncipe Harry não vê o pai, o rei Charles III, desde fevereiro do ano passado

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.