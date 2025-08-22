22/08/2025
Processo seletivo ICMBio: última chance de se inscrever

Seleção oferece duas oportunidades para Agente Temporário Ambiental; inscrições vão até 22 de agosto

O ChatGPT disse:O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de Agente Temporário Ambiental – Gestão de Unidade de Conservação na cidade de Brasiléia.

Ao todo, estão disponíveis duas vagas para candidatos com ensino fundamental completo ou incompleto.

A remuneração mensal varia de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos e meio, acrescida dos auxílios legais previstos em lei.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025, presencialmente, no endereço Avenida Manoel Marinho Monte, 1093 – Bairro Eldorado – Brasiléia, ou pelo e-mail da unidade: [email protected].

Etapas de seleção

O processo será realizado por meio de análise curricular e entrevista. A validade é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período conforme decisão da Administração.

Mais informações estão disponíveis no edital completo, publicado online.

📌 Fonte: ICMBio, PCI Concursos
✍️ Redação ContilNet

