Processo seletivo ICMBio: última chance de se inscrever

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a abertura de um processo seletivo para a contratação de Agente Temporário Ambiental – Gestão de Unidade de Conservação na cidade de Brasiléia.
Ao todo, estão disponíveis duas vagas para candidatos com ensino fundamental completo ou incompleto.
A remuneração mensal varia de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos e meio, acrescida dos auxílios legais previstos em lei.
Inscrições
Os interessados devem se inscrever entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025, presencialmente, no endereço Avenida Manoel Marinho Monte, 1093 – Bairro Eldorado – Brasiléia, ou pelo e-mail da unidade: [email protected].
Etapas de seleção
O processo será realizado por meio de análise curricular e entrevista. A validade é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período conforme decisão da Administração.
Mais informações estão disponíveis no edital completo, publicado online.