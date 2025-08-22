Processo seletivo ICMBio: última chance de se inscrever

Ao todo, estão disponíveis duas vagas para candidatos com ensino fundamental completo ou incompleto.

A remuneração mensal varia de um salário mínimo e meio a dois salários mínimos e meio, acrescida dos auxílios legais previstos em lei.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever entre os dias 20 e 22 de agosto de 2025, presencialmente, no endereço Avenida Manoel Marinho Monte, 1093 – Bairro Eldorado – Brasiléia, ou pelo e-mail da unidade: [email protected].

Etapas de seleção

O processo será realizado por meio de análise curricular e entrevista. A validade é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período conforme decisão da Administração.

Mais informações estão disponíveis no edital completo, publicado online.

