Processo seletivo prevê contratação temporária em diferentes níveis de escolaridade; confira o edital

Os critérios de avaliação incluem formação acadêmica, experiência profissional e cursos de capacitação relacionados à área pretendida

O Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial do Alto Acre lançou processo seletivo simplificado para contratação temporária de servidores. O edital disponibiliza vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com o objetivo de reforçar a execução de programas e serviços voltados à assistência social nos municípios consorciados.

Os contratos terão caráter temporário/Foto: Reprodução

As oportunidades abrangem áreas administrativas e técnicas, como funções de apoio, serviços gerais, orientadores sociais, técnicos em enfermagem, assistentes sociais, psicólogos e pedagogos. Os salários variam conforme o cargo, atendendo à carga horária estabelecida no edital.

O processo seletivo será composto por análise curricular e, em alguns casos, entrevista técnica. Os critérios de avaliação incluem formação acadêmica, experiência profissional e cursos de capacitação relacionados à área pretendida.

As inscrições serão realizadas dentro do prazo definido pelo Consórcio, de forma presencial na sede administrativa ou por meio eletrônico. O edital informa que os contratos terão duração temporária, com possibilidade de prorrogação conforme a necessidade do serviço público e a legislação vigente.

O resultado da seleção será divulgado em data estipulada pelo Consórcio, com posterior homologação e convocação dos candidatos aprovados. Os profissionais selecionados atuarão no fortalecimento da rede de proteção social, com atendimento a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa busca ampliar a capacidade de resposta dos municípios do Alto Acre às demandas da política de assistência social, garantindo apoio às comunidades locais por meio da contratação emergencial de pessoal qualificado.

