15/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Procissão de Nossa Senhora da Glória reúne milhares nesta sexta em Cruzeiro do Sul

Cortejo percorreu ruas da cidade nesta sexta-feira (15) e encerrou o Novenário da padroeira

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A tradicional procissão de Nossa Senhora da Glória levou uma multidão às ruas de Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (15). O cortejo percorreu cerca de dois quilômetros, encerrando a programação do Novenário em homenagem à padroeira do município.

Fiéis acompanham a imagem de Nossa Senhora da Glória durante a tradicional procissão em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Fiéis de diferentes idades acompanharam a imagem da santa, que seguiu pelas principais avenidas da cidade. A celebração marca um dos momentos mais esperados do calendário religioso da região e movimenta Cruzeiro do Sul todos os anos.

Fiéis durante a procissão em Cruzeiro do Sul/Foto: Reprodução

Confira no vídeo como foi a procissão:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.