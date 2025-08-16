Procissão de Nossa Senhora da Glória reúne milhares nesta sexta em Cruzeiro do Sul

A tradicional procissão de Nossa Senhora da Glória levou uma multidão às ruas de Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (15). O cortejo percorreu cerca de dois quilômetros, encerrando a programação do Novenário em homenagem à padroeira do município.

Fiéis de diferentes idades acompanharam a imagem da santa, que seguiu pelas principais avenidas da cidade. A celebração marca um dos momentos mais esperados do calendário religioso da região e movimenta Cruzeiro do Sul todos os anos.

Confira no vídeo como foi a procissão: