Procurando calor? Veja 20 editais de concurso com salários de até R$ 22,5 mil

O mês de agosto está repleto de oportunidades para quem sonha em trabalhar perto da praia. Um levantamento do Direção Concursos identificou 20 editais de concursos públicos abertos ou previstos em estados litorâneos, com salários iniciais que podem chegar a R$ 22.541,47.

Ao todo, são mais de 4.000 vagas disponíveis para cargos de níveis médio e superior em diversas áreas. A lista inclui oportunidades ideais para quem busca uma nova carreira e quer aproveitar um clima mais quente e a vida na praia.

