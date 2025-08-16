16/08/2025
Universo POP
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas
Fazendeiro cria milharal gigante para inusitado pedido de casamento
Tom Cruise recusa convite para receber homenagem de Donald Trump

Professor usou a própria filha como ‘isca’ para estuprar outra criança

Escrito por Metrópoles
professor-usou-a-propria-filha-como-‘isca’-para-estuprar-outra-crianca

Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, com apoio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), cumpriu nessa sexta-feira (15/8) um mandado de prisão preventiva contra um professor universitário, de 44 anos, suspeito de estupro de vulnerável.

Leia também

Ele foi localizado em Foz do Iguaçu (PR), na residência de um parente próximo, e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Dourados, na sexta-feira (15/8). O caso teve início após a mãe da vítima registrar ocorrência sobre um episódio ocorrido no dia 7 de julho.

Leia também

Segundo o delegado da Polícia Civil do SIG (Setor de Investigações Gerais) do Primeiro Distrito Policial, Demerval Neto, o suspeito teria convidado a criança, de apenas 4 anos, para brincar com sua filha, que na ocasião não estava presente, como forma de atrair a vítima.

Confira mais informações no Topmídia News, parceiro do Metrópoles. 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.