Professor usou a própria filha como ‘isca’ para estuprar outra criança

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, com apoio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (Nucria), cumpriu nessa sexta-feira (15/8) um mandado de prisão preventiva contra um professor universitário, de 44 anos, suspeito de estupro de vulnerável.
Ele foi localizado em Foz do Iguaçu (PR), na residência de um parente próximo, e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Dourados, na sexta-feira (15/8). O caso teve início após a mãe da vítima registrar ocorrência sobre um episódio ocorrido no dia 7 de julho.
Segundo o delegado da Polícia Civil do SIG (Setor de Investigações Gerais) do Primeiro Distrito Policial, Demerval Neto, o suspeito teria convidado a criança, de apenas 4 anos, para brincar com sua filha, que na ocasião não estava presente, como forma de atrair a vítima.
Confira mais informações no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.